Galaxy AI débarque sur Galaxy Watch : quelles nouveautés pour les montres connectées Samsung ?

Les Galaxy Watch compatibles avec la mise à jour One UI 6 Watch vont bénéficier de fonctionnalités Galaxy AI pour un suivi encore plus personnalisé de la santé et des activités sportives.

En début d'année, Samsung orientait l'essentiel de sa communication sur les Galaxy S24 autour des Galaxy AI, des fonctions basées sur l'intelligence artificielle. Le constructeur vient d'annoncer que Galaxy AI sera introduit sur les montres connectées de la marque avec la mise à jour One UI 6 Watch.

La première nouveauté est le score d’énergie. L'idée est de prendre en compte l'ensemble des mesures captées par la smartwatch (la durée moyenne du sommeil, la régularité du temps de sommeil, la régularité de l’heure de coucher/réveil, l’activité de la veille, la fréquence cardiaque pendant le sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque) pour générer une note de votre état de forme général. Des conseils bien-être vous sont alors prodigués en fonction du résultat obtenu.

One UI 6 Watch mise tout sur l'IA

Galaxy AI va aussi améliorer le suivi du sommeil des Galaxy Watch et de l'application Samsung Health associée. Les mouvements durant le sommeil, la durée d’endormissement, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire pendant le sommeil rejoignent les indicateurs de qualité du sommeil déjà présents. Ces nouvelles données serviront de base à l'élaboration d'un score de sommeil plus détaillé, servant à mieux comprendre et améliorer ses habitudes.

Samsung promet également des “mesures intelligentes de la condition physique pour un entraînement plus personnalisé”. Pour la course à pied, nous accédons à de nouvelles mesures détaillées des zones de fréquence cardiaque en seuils aérobie et anaérobie. En cyclisme, il est possible de réaliser un test d’effort FTP en 10 minutes pour obtenir son indice de puissance maximale. Des routines d’entraînement personnalisées combinant différents exercices sont aussi prévues.

“L’arrivée de Galaxy AI sur Galaxy Watch n’est que le début et nous avons hâte de présenter très prochainement encore plus d’intégrations au sein de l’écosystème Galaxy”, a précisé Junho Park, vice-président et responsable de l’équipe Galaxy Ecosystem Product Planning. One UI 6 Watch sera disponible en bêta à partir de juin. La série Galaxy Watch 7, qui devrait être officialisée en juillet, sera livrée directement sous One UI 6 Watch, et donc avec les Galaxy AI incluses.