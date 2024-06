Les Galaxy Watch 7 et 7 Ultra fuitent, voici les arguments de Samsung pour surpasser Apple

Samsung va bientôt dévoiler ses nouveaux appareils lors de la conférence Galaxy Unpacked à Paris. Deux nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra, ainsi que les écouteurs Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro, seront présentés. Voici un aperçu des fonctionnalités attendues, révélées par une récente fuite.

Samsung tiendra sa conférence Galaxy Unpacked à Paris le 10 juillet 2024, où de nouvelles innovations seront dévoilées. Parmi les produits phares, les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 qui ont déjà été dévoilés par erreur ainsi que les montres Galaxy Watch 7 et Watch 7 Ultra. Ces nouvelles montres connectées, disponibles en différentes tailles et couleurs, visent à offrir une performance et une durabilité accrues. De plus, deux nouveaux modèles d'écouteurs, les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro, seront également présentés.

La Galaxy Watch 7 se distingue par ses améliorations en termes de performance et de design. Elle sera disponible en deux tailles – 40mm et 44mm – et deux couleurs – vert et crème – . Son écran en cristal de saphir promet de résister aux rayures, et elle est bien sûr certifiée IP68 et 5ATM pour sa résistance à l'eau et à la poussière. A noter, que comme l'Ultra 7, elle répond aux normes MIL-STD-810H qui garantissent sa durabilité dans des conditions extrêmes.

Les Galaxy Watch 7 et Watch Ultra voient leur autonomie encore améliorée

La batterie de la Galaxy Watch 7 a été améliorée par rapport à sa prédécesseur, la Galaxy Watch 6, avec une capacité de 300 mAh pour le modèle 40mm et 425 mAh pour le modèle 44mm. Elle sera équipée d’un processeur de 3nm, plus puissant et économe en énergie. Sa capacité de stockage a été doublée, atteignant 32 Go, et la luminosité maximale de l'écran a été augmentée à 2000 nits pour permettre une utilisation agréable, même en plein soleil.

La Galaxy Watch 7 Ultra adopte un nouveau design. Elle se positionne comme une concurrente directe de l'Apple Watch Ultra 3. Elle possède un boîtier en titane de 47mm et des couleurs variées – gris titane, argent titane, beige titane -. Elle promet encore plus de résistance avec ses certifications 10ATM et IP58. Sa batterie de 590mAh et son processeur 3nm garantissent une autonomie prolongée et une performance optimale. La luminosité de l'écran atteint 3000 nits, idéale pour les environnements très lumineux.

Les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro seront également de la partie. Leur certification IP57 indique qu’ils seront résistants face aux éclaboussures ou de la poussière. La version standard propose une autonomie de 5 heures et 6 heures pour les pro avec la réduction de bruit active (ANC), et de 6 heures sans et 7 heures pour le second modèle.

Source : androidheadlines