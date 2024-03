Galaxy Watch 7 : la prochaine montre de Samsung pourrait ressembler à une Apple Watch

Samsung pourrait bien abandonner le design circulaire de ses récentes Galaxy Watch pour une apparence carrée, similaire aux Apple Watch du géant américain. Voici ce que l’on sait sur les projets en cours.

Samsung a été un pionnier sur le marché des smartwatches, en lançant l'un de ses premiers modèles, la Samsung Galaxy Gear, en 2013. La Galaxy Gear était dotée d'un écran Super AMOLED de 1,6 pouce de forme carrée, ce qui était courant parmi les smartwatches à l'époque. Toutefois, Samsung a modifié sa stratégie en matière de design en 2015, lorsqu'elle a présenté la Gear S2, sa première smartwatch avec un design circulaire et une lunette tournante.

Le design circulaire a été bien accueilli par les clients et les critiques, car il conférait à la smartwatch un aspect plus élégant et se rapprochant davantage des montres classiques. Samsung a continué à utiliser le design circulaire pour sa série Galaxy Watch, qui en est maintenant à sa sixième génération. Cependant, il semble que Samsung ne se satisfasse pas du statu quo et envisage de revenir au design carré pour ses futures smartwatches.

Les prochaines Galaxy Watch pourraient être carrées

Selon un rapport de SamMobile, Samsung envisage de revenir au design carré pour sa prochaine série Galaxy Watch 7, ou pour la génération suivante. Le rapport affirme que Samsung discute en interne de l'idée de faire revivre le design carré, qui ressemblerait aux anciens modèles tels que la Galaxy Gear, la Gear 2 et la Gear Live. La raison de ce changement n'est pas claire, mais elle pourrait être liée à la fonctionnalité, à l'esthétique ou à la différenciation des smartwatches.

Le rapport indique également que la décision n'est pas encore définitive et que Samsung pourrait toujours conserver le design circulaire pour la série Galaxy Watch 7, dont le lancement est prévu en 2024. Cependant, le rapport suggère que le design carré est très probable et que Samsung songe fortement à sauter le pas.

Il reste à voir comment Samsung marquera la transition vers des montres carrées. Cette forme pourrait notamment permettre aux montres d’utiliser un écran plus grand, et offrir une meilleure compatibilité avec certaines applications.

Cependant, passer sur un design plus angulaire pourrait également conduire les Galaxy Watch à ressembler aux Apple Watch d’Apple, donc on espère que Samsung trouvera un moyen de se démarquer dans ce domaine. Il reste également à voir si deux modules seront toujours disponibles, puisque sans la lunette tournante des Galaxy Watch Classic, on ne sait pas comment Samsung pourrait justifier son retour.