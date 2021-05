Clubhouse débarque sur Android le 21 mai 2021

Les utilisateurs Android vont enfin pouvoir télécharger Clubhouse sur leur smartphone. L’application a indiqué que le monde entier aura accès aux salons de discussion d’ici vendredi prochain. Les États-Unis seront les premiers à en profiter.

On vous l’annonçait le mois dernier, Clubhouse est censé arriver en mai sur Android. L’une des applications les plus populaires du moment, qui parvient à attirer la jalousie de ses rivales, n’est pour l’heure disponible que sur iOS. Mais les développeurs ne boudent pas pour autant le système d’exploitation de Google. Au contraire, une bêta est lancée le 10 mai dernier, après plus d’un an d’exclusivité sur iPhone.

Bonne nouvelle, la promesse sera tenue : les utilisateurs Android auront bel et bien droit à Clubhouse sur le Play Store dès cette semaine. Les équipes derrière le projet ont confirmé qu’un déploiement mondial aura lieu au cours des prochains jours. Sans surprise, les États-Unis seront les premiers à pouvoir télécharger l’application, suivi de près par le Royaume-Uni. Le reste du monde verra l’application apparaître au plus tard ce vendredi. Clubhouse sera disponible sur Android 8 minimum.

« Au cours des prochaines semaines, nous prévoyons de recueillir les commentaires de la communauté, de résoudre les problèmes que nous constatons et d’ajouter quelques fonctionnalités finales, comme les paiements et la création de clubs, avant de déployer le système à plus grande échelle », expliquent les développeurs. « Dans le cadre de l’effort visant à maintenir une croissance mesurée, nous continuerons à utiliser la liste d’attente et le système d’invitation, afin que chaque nouveau membre de la communauté puisse amener quelques amis proches ».

Toutefois, il faudra encore attendre quelque temps avant de profiter pleinement de l’application. En effet, certaines fonctionnalités présentes sur iOS ne le seront pas au lancement sur Android. Voici la liste des concernées :

Suivi de sujets

Localisation et traductions in-app

Création ou gestion de clubs

Lien vers un compte Twitter ou un compte Instagram

Mise à jour du nom ou du nom d’utilisateur dans l’application

Barre latérale

Paiements

Vous pouvez signaler une personne à partir de son profil, mais le signalement via le choix de l’interlocuteur récent sera bientôt disponible