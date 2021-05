TousAntiCovid : les QR Code arrivent dans les bars, restaurants et salles de sport le 9 juin 2021

Après une période d’hésitation, le gouvernement va finalement mettre en place les QR Code au sein des bars, restaurants et salles de sport. La mesure entrera en vigueur le 9 juin prochain, date de réouverture complète de ces lieux. Les utilisateurs pourront les scanner via TousAntiCovid pour être prévenus en cas de risque d’infection.

Le 9 juin prochain, c’est le grand jour : les bars et restaurants pourront rouvrir leurs salles intérieures, tandis que les salles de sport pourront de nouveau accueillir leur clientèle. Seule condition : respecter la limite de 50 % de la capacité, avec des tables de 6 personnes maximum. Le gouvernement prépare cet événement depuis plusieurs mois et a longtemps hésité à mettre en place des QR Code à l’entrée de ces établissements.

Finalement, il semblerait que les autorités aient décidé d’installer ce dispositif dans les lieux « où les distances de sécurité et le port du masque sont difficiles à maintenir en permanence », explique Cédric O, le secrétaire d’État au numérique. Il s’agit ainsi des bars, cafés, restaurants, restaurants d’entreprise et salles de sport. Des tests dans l’application TousAntiCovid ont déjà été menés en février dernier, et on devrait en apprendre plus sur le sujet dans les jours à venir.

Il faudra scanner un QR Code dans les bars et restaurants le 9 juin prochain

L’idée est toujours la même que celle de départ : prévenir les personnes présentant un risque d’infection qu’ils doivent aller se faire tester. Pour ce faire, l’application prévoit une fenêtre de deux heures. Concrètement, si une personne dîne au restaurant de 19 h à 20 h, TousAntiCovid enregistrera sa présence de 19 h à 21 h. Ceci s’explique par la possibilité d’être contaminé même après le départ de la personne infectée.

« Si une personne se déclare positive par la suite, toutes les personnes seront informées qu’elles ont pu être exposées au virus et seront invitées à se faire tester. Si trois personnes ont fréquenté un même lieu et se déclarent ensuite positives, toutes les autres personnes présentes dans ce lieu seront considérées comme contacts à risque (car co-exposées) et invitées à s’isoler, se faire tester », explique la Direction générale de Santé.

Le gouvernement assure qu’aucune entorse à la confidentialité et à la vie privée ne sera faite. La CNIL a d’ores et déjà donné son feu vert pour le déploiement du dispositif. D’ici le 9 juin, d’autres tests seront menés dans certains établissements pour évaluer son efficacité. De plus amples informations seront alors partagées dans les prochaines semaines.