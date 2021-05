Clubhouse : l’application sociale est enfin disponible en bêta sur Android

Après plus d'un an d'exclusivité sur iOS, la plateforme audio sociale Clubhouse sort son application Android. Elle est dès à présent disponible aux États-Unis en version bêta sur le système d'exploitation mobile de Google, et permettra aux utilisateurs de s'inscrire et de participer à des salons de discussion audio.

Après avoir annoncé une fenêtre sortie il a un mois, Clubhouse a enfin commencé à déployer la bêta de son application pour les smartphones Android. Lancée en mars 2020, Clubhouse a été développée par Davison et Rohan Seth. L'application abrite des salles virtuelles où vous pouvez écouter ou intervenir sur des sujets et des conversations spécifiques.

Le service a popularisé les conversations audio au cours de l'année écoulée, chaque salle disposant de ses propres intervenants, auditeurs et modérateurs qui peuvent distribuer des privilèges de parole. L'application, qui a profité des conséquences de la pandémie sur les relations sociales, s’est avérée si populaire qu’elle a donné naissance à une foule de concurrents. En effet, Facebook a lancé sa propre alternative, et Reddit est également rentré dans la course avec ses propres salons audio.

Clubhouse débarque sur Android, mais pas pour tout le monde

Pour l'instant, seuls les Américains pourront l'installer sur leur smartphone Android, mais l'application sera disponible sur les autres marchés anglophones, puis dans le reste du monde dans les jours et les semaines à venir. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, les internautes français peuvent se préinscrire sur le Google Play Store pour télécharger l’application « Clubhouse : Drop-in audio chat » dès qu’elle sera disponible en France.

Cependant, même une fois que vous aurez téléchargé Clubhouse, vous ne pourrez pas utiliser l'application immédiatement. En effet, pour ne pas surcharger les serveurs d’un coup et pour favoriser un air d'exclusivité, vous devrez être invité à utiliser le service par un ami qui l'utilise déjà. Celui-ci compte déjà des millions d’utilisateurs sur iOS, et on imagine que son succès sera similaire sous Android.

L’application est actuellement lancée sous forme de bêta, mais Clubhouse promet de déployer une version stable une fois que l'équipe de développement aura recueilli les « commentaires de la communauté ». Il est donc possible qu’elle présente pour l’instant quelques bugs, qui devraient rapidement être corrigés.

Source : Clubhouse