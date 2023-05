Le clavier sans fil Logitech MX Mechanical Mini est à prix canon chez Amazon !

Un très bon clavier sans fil de la marque Logitech fait l'objet d'une offre promotionnelle attractive chez Amazon. Actuellement, le MX Mechanical Mini du constructeur suisse passe sous la barre symbolique des 100 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction la version française d'Amazon où le fameux géant du commerce en ligne propose un clavier sans fil signé Logitech et à prix réduit. En effet, à l'occasion d'une offre à durée indéterminée, il est possible d'avoir le MX Mechanical Mini sous les 100 euros.

Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 125 euros, le Logitech MX Mechanical Mini disponible dans son modèle français AZERTY et son coloris gris est vendu à exactement 99,85 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent. Pour information, c'est un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec macOS, Windows, ChromeOS, Linux, iOS et Android, le MX Mechanical Mini de Logitech est un clavier sans fil qui possède des switches mécaniques tactiles silencieux et des touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux. On retrouve aussi un rétro-éclairage automatique avec intensité adaptative, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétro-éclairage, une connectique en USB ou en Bluetooth grâce à une portée de 10 mètres et une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 jours suivant son utilisation.