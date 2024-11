Un clavier sans fil de la marque Logitech est à prix réduit pour le Black Friday. Sur le site Amazon, le Logitech MX Keys S Plus accompagné d'un repose-poignets bénéficie d'une jolie réduction de 50 euros.

La période du Black Friday 2024 se poursuit avec cette offre issue du site Amazon. Actuellement, le géant du commerce en ligne propose le clavier Logitech MX Keys S Plus avec son repose-poignets à 79,99 euros au lieu de 129 euros. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Apple MacOS, Microsoft Windows, Linux, iOS et Android, le Logitech MX Keys S Plus est considéré comme un clavier multi-dispositifs. Il peut être relié à plusieurs appareils en même temps grâce au bouton Easy-Switch qui permet de passer d'un appareil à un autre sans effort. Fourni avec un récepteur USB, le clavier sans fil rétroéclairé embarque une batterie rechargeable Li-Po de 1500 mAh qui lui permet d'être utilisé au cours d'une durée maximale de 10 jours.

Du côté des autres fonctionnalités, le MX Keys S Plus possède un rétro-éclairage automatique avec intensité adaptative et capteurs de proximité, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétroéclairage, un commutateur Marche/Arrêt, une double connectivité Bluetooth ou USB, des témoins lumineux et une portée de 10 mètres. Pour terminer, le clavier affiche des dimensions de 13.1 x 43.2 x 2 centimètres et un poids de 810 grammes.