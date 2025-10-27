L’IA Gemini crée des présentations à votre place, plus besoin de maîtriser PowerPoint

Gemini se dote d'une nouvelle fonctionnalité qui va faciliter la vie de beaucoup de personnes : la création automatique de présentation sous forme de diapositives. Parfait pour éviter des heures de travail sur PowerPoint.

C'est un passage obligé qu'énormément d'entre vous ont connu. Que ce soit lors des études ou dans le cadre professionnel, vous avez dû à un moment ou un autre présenter quelque chose en vous appuyant sur un diaporama créé par vos soins. Un PowerPoint comme on dit souvent par abus de langage. Et chaque fois c'est la même histoire : est-ce que je mets beaucoup de texte ou juste des idées ? Des images ? Un graphique ? Avec des effets d'apparition et de transition ou ça fait trop ?

Il est facile de se perdre en voulant faire quelque chose de très attirant visuellement. Ou au contraire un enchaînement de texte peu utile dans le fond. Les outils disponibles sont certes de plus en plus intuitifs, mais le mieux serait que quelqu'un fasse tout à votre place non ? Réjouissez-vous, l'intelligence artificielle arrive à la rescousse. Celle de Google, Gemini, se sert de l'espace de travail Canvas introduit en mars 2025 pour vous faciliter la vie.

Gemini crée des diaporamas maintenant, il suffit de lui demander

Une fois dans votre Canvas (à ne pas confondre avec Canva, l'outil de design en ligne), il suffit de demander la création d'une présentation. Vous avez alors deux possibilités : partir de rien ou d'éléments sélectionnés au préalable. Dans le premier cas de figure, vous pouvez demander par exemple “sers-toi de ce que tu veux pour faire une présentation sur l'évolution du Bitcoin entre 2012 et 2018“. Dans le deuxième cas, vous fournissez des textes, des images et/ou des données à l'IA afin qu'elle créée le diaporama à partir de ces derniers.

Vous pouvez voir un aperçu rapide du processus dans la vidéo ci-dessous. Google précise que le résultat peut être exporté dans Slides afin de le retoucher au besoin. La génération de présentation par Gemini dans Canvas est en cours de déploiement pour les abonnés à Google AI Pro. Celles et ceux qui ne paient pas y auront aussi droit “dans les semaines à venir“.