Citroën améliore l’autonomie de la ë-C4 électrique et met à jour la C5 Aircross Hybrid PHEV

Citroën vient d’annoncer avoir augmenté l’autonomie d’une de ses voitures électriques, la ë-C4. Le modèle est désormais légèrement plus endurant, mais ça ne suffit toujours pas pour rivaliser correctement avec ses concurrents principaux.

D’après Citroën, la ë-C4 a gagné quelques kilomètres supplémentaires grâce à des optimisations internes. La batterie de 50 kWh reste identique, mais la voiture bénéficie désormais d’un capteur hygrométrique. Citroën aurait également recalibré la pompe à chaleur, ce qui permet d’optimiser la gestion du chauffage et de la climatisation, et donc, d’améliorer l’autonomie.

Enfin, on retrouve un nouveau rapport de pont et un changement de rapport du monoréducteur, qui permettent eux aussi quelques économies d’énergie. Grâce à tous ces petits changements, la Citroën ë-C4 est désormais capable de parcourir 357 km sur une seule charge selon la norme WLTP en cycle mixte, contre 350 km précédemment. D’après Citroën, qui est un peu plus optimiste, le gain pourrait se traduire par 30 kilomètres supplémentaires dans certaines situations.

Un petit gain d’autonomie qui ne suffit pas à rattraper la concurrence

Avec seulement 7 km d’autonomie supplémentaires, soit une augmentation de l’ordre de 2 %, la Citroën ë-C4 reste toujours à la traine face à certaines de ses concurrentes. Bien qu’elle propose une autonomie supérieure à celle de la Peugeot e-2008 qui a aussi récemment reçu une mise à jour pour 2022, la voiture fait toujours moins bien que la Tesla Model Y, qui propose elle une autonomie de 507 km dans sa version Grande Autonomie.

Cependant, il faut rappeler que les voitures ne sont pas disponibles aux mêmes tarifs. En effet, il faut compter 59 990 euros pour le SUV électrique de Tesla, tandis que la ë-C4 est disponible à partir de 35 800 euros, soit presque deux fois moins. La voiture du géant américain a d’ailleurs récemment fait l’objet d’un rappel pour de graves problèmes de suspensions.

Citroën a également déployé une mise à jour pour sa C5 Aircross Hybrid PHEV hybride. La voiture ne profite pas d’amélioration de son autonomie, mais le véhicule va désormais afficher un message d’avertissement pour les conducteurs. Celui-ci leur rappellera de recharger la batterie qui offre 40 km d’autonomie s’ils ne l’ont pas fait au cours des 5 derniers jours.