Tesla rappelle encore des Model Y pour des problèmes de suspensions

Tesla procède actuellement au rappel de plus de 800 Model Y pour de graves problèmes de suspensions. Il existe un risque que la rotule de suspension avant des véhicules concernés se fracture et entraîne la séparation des bras de suspension. De quoi provoquer de sérieux accidents.

Alors que Tesla vient tout juste de dévoiler un nouveau Cyberquad destiné aux enfants et affiché à 1700 €, la marque californienne vient tout juste d'annoncer le rappel de plusieurs centaines de Tesla Model Y ce jeudi 2 décembre 2021. Comme le précise la NHTSA, l'organisme fédéral américain en charge de la sécurité routière, sur son site officiel, le constructeur procède au rappel de 826 Model Y, afin de corriger “un défaut de suspension potentiellement dangereux”.

D'après l'institution, il existe un risque que la rotule de suspension avant des véhicules concernés se fracture et entraîne la séparation des bras de suspensions. Comme vous pouvez vous en douter, il ne faut pas laisser un tel problème non-résolu. Si les bras se séparent lorsque la voiture est lancée à vitesse élevée (sur l'autoroute par exemple) ou en plein virage, le résultat peut être dramatique.

Tesla rappelle une nouvelle fois des Model Y pour des défauts sur les suspensions

Impossible de savoir quels sont les véhicules concernés, ni pourquoi si peu sont rappelées, étant donné que le défaut est apparemment présent dans les véhicules dont l'année modèle va de 2020 à 2022 (fabriqués entre le 16 juin 2020 et le 10 novembre 2021). D'après le rapport de la NHTSA, les véhicules rappelés ont été sélectionnés sur la base d'un examen des dossiers de fabrication et d'entretien de Tesla et du fournisseur.

Les bras de suspension avant et arrière des Model Y sont fixés aux articulations. De fait, il est possible que les rotules n'aient pas été fabriqués selon les spécifications de résistance correctes, ce qui peut entraîner une déformation et ou une fracture de la rotule et la séparation des bras de la rotule. Pendant la fabrication des porte-fusées par le fournisseur, le niveau de liquide du réservoir de trempe peut ne pas avoir été suffisant pour tremper complètement les porte-fusées pendant le processus de traitement thermique, comme l'expliquent nos confrères du site spécialisé InsideEEVs.

Pour rappel, Tesla avait déjà procédé à une campagne de rappel de plusieurs Model 3 et Model Y en fin octobre 2021, à la différence près qu'aucune annonce officielle n'avait été faite par la NHTSA.