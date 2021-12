Android Auto : les réponses rapides via l’écran tactile arrivent bientôt

Android Auto va se doter prochainement d'une fonctionnalité bien pratique : les Smart Reply. Derrière cette appellation se cache tout simplement la possibilité d'envoyer des réponses rapides aux SMS reçus via l'écran tactile. De cette manière, les utilisateurs n'auront pas à utiliser systématiquement les commandes vocales pour envoyer leur réaction.

Depuis son lancement, Android Auto transmet directement sur votre écran de contrôle les différentes notifications provenant de vos applications, comme vos SMS par exemple. Néanmoins, l'OS de Google offre seulement la possibilité d'y répondre avec les commandes vocales, soit en enregistrant une réponse, ou bien en rappelant votre contact.

Bien entendu, cette restriction sert avant tout la sécurité des utilisateurs, compte tenu de la dangerosité de taper une réponse sur un écran tactile alors qu'on se trouve au volant. Seulement, Google a trouvé un bon compromis avec le système Smart Reply, qui sera déployé prochainement sur Android Auto.

Les réponses rapides, pour se passer de la voix sur Android Auto

Rien de bien révolutionnaire ici, il s'agit ni plus ni moins que d'un système de réponses rapides, accessibles depuis votre écran de contrôle. Si vous recevez un appel ou un SMS, l'OS vous proposera trois ou quatre réponses génériques. Il suffira de cliquer rapidement dessus pour l'envoyer à votre destinataire. Malheureusement, on ne sait pas encore quand Google compte déployer cette fonctionnalité, mais nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Parmi les autres nouveautés prévues sur Android Auto, il sera bientôt possible de rechercher de la musique plus rapidement via une nouvelle icône de recherche. Il suffira ensuite de dire à haute voix le nom de l'artiste ou de la chanson que vous souhaitez écouter. Par ailleurs, Google confirme l'ajout imminent de l'option de lancement automatique d'Android Auto, qui permet de lancer l'OS dès que votre smartphone est branché et prêt à fonctionner. De quoi accélérer la mise en route du système.

Pour rappel, Android Auto est disponible depuis peu sur les Tesla. Il faudra toutefois passer par une application payante et un navigateur internet pour en profiter. Un bidouilleur de génie, qui avait justement réussi à installer l'OS sur une Tesla, se cache derrière cette appli.

Source : 9To5Google