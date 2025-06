Ciao myCanal, remplacé par une nouvelle application plus fluide et plus intuitive

Oubliez myCanal, il faut dire App Canal+ désormais ! Pour l'occasion, celle-ci subit une refonte d'envergure de son interface et de son expérience de navigation.

L'application myCanal telle qu'on la connaît prend sa retraite. Le groupe audiovisuel français change à peu près tout, à commencer par le nom de son service. Désormais, il faut l'appeler “l'App Canal+”, tout simplement. Vous n'aurez toutefois pas besoin de réinstaller une nouvelle appli sur vos appareils si vous aviez déjà myCanal, qui va transiter vers la nouvelle plateforme via une mise à jour.

Canal+ annonce que cette app bénéficie d'un tout nouveau player. Celui-ci “offre une expérience plus fluide, plus lisible, plus intuitive, optimisée pour s’adapter à tous les écrans”, promet l'entreprise. Une bonne nouvelle pour les abonnés, alors que l'ancienne version n'était, il est vrai, pas franchement un modèle d'ergonomie par rapport à d'autres services de streaming vidéo.

L'App Canal+ chamboule son interface et ses contrôles sur écran tactile

L'App Canal+ “recentre la navigation sur les fonctionnalités utiles et améliore la compréhension, la position et la taille de chacune des icônes”, explique le groupe dans un communiqué. La navigation sur les écrans tactiles a aussi été repensée pour un meilleur confort et un accès simplifié aux contenus. “Zoomer, augmenter ou baisser le son, régler la luminosité ou encore contrôler la rotation de l’écran s’effectuent désormais par un simple mouvement sur l’écran”, apprend-on. Il était temps. En outre, une nouvelle timeline peut être invoquée par un appui long sur l’écran.

Quatre nouveautés sont annoncées pour enrichir l'expérience du direct via l'app :

Un nouveau zapping inspiré des réseaux sociaux : swipper pour changer de chaîne ;

Un accès direct aux programmes de la chaîne en cours, à venir et passés ;

Des informations sur le programme en cours accessibles directement sur l’écran ;

Un accès direct à l’ensemble des épisodes des séries.

Canal+ rappelle que son application est disponible sur l'Apple Vision Pro, et qu'un documentaire sportif immersif conçu spécialement pour cet appareil va sortir en septembre prochain. Réalisé en collaboration avec Apple et MotoGP, il nous plongera dans la victoire historique de Johann Zarco au Grand Prix de France 2025. Ce sera la première fois dans le monde qu'un tel type de contenu sera proposé pour le casque de réalité mixte.