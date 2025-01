Comment regarder le championnat de Formule 1 gratuitement en streaming ?

Le championnat de Formule 1 démarre bientôt. Max Verstappen et Red Bull s’apprêtent à retrouver les circuits, avec un nouveau sacre en ligne de mire. On vous dit où et comment suivre tous les Grands Prix en direct si vous ne voulez rien rater des grands moments de la saison.

Le championnat de Formule 1 reprend ses droits le 16 mars 2025 avec le Grand Prix d’Australie. Une nouvelle fois, et ce jusqu’en 2029 au moins, c’est Canal+ qui diffusera l’intégralité de la saison en France. Comme d’habitude, le groupe devrait également proposer quelques Grands Prix en clair sur C8, dont sûrement celui de Monaco. Le reste sera évidemment réservé aux abonnés.

Contrairement à la France, l’intégralité du championnat de Formule 1 est accessible gratuitement dans plusieurs pays européens. C’est le cas notamment chez nos voisins belges, suisses ou encore autrichiens. Toutes les chaînes partenaires dans ces pays diffusent également le championnat en streaming. Les courses restent donc accessibles gratuitement sur Internet depuis n’importe où… mais seulement théoriquement.

Quelle alternative pour regarder la Formule 1 en France ?

Pour suivre la Formule 1 en streaming, avec les commentaires en français sur les chaînes des voisins, il faut donc passer par les diffuseurs belges et suisses. Il s’agit respectivement des chaînes RTBF et RTS qui proposent les 24 Grands Prix de la saison sur leurs différents canaux. Vous pourrez notamment y suivre toutes les étapes : les essais, les qualifications, ainsi que les courses.

Le championnat de F1 est également diffusé en direct et en streaming sur les plateformes Auvio (RTBF) et Play (RTS), avec la possibilité d’accéder au replay. Ces plateformes sont accessibles depuis les sites internet des deux chaînes, mais vous pouvez également télécharger leurs applications respectives sur le Play Store et l’App Store

Comment suivre la formule 1 sur la RTBF ou la RTS depuis la France ?

S’il est possible de regarder la Formule 1 en streaming avec RTBF Auvio et RTS Play, des restrictions géographiques empêchent les internautes de visionner les courses depuis l'étranger. Il n'est donc pas possible d'y accéder en dehors des territoires belge et suisse. Il suffit d’essayer pour vous en convaincre depuis le site https://auvio.rtbf.be ou https://www.rts.ch/play/tv.

Pour accéder aux courses, il faut donc se déplacer physiquement… ou virtuellement en Belgique ou en Suisse. L’option virtuelle est tout à fait possible et est même très simple à mettre en œuvre. Il suffit d’utiliser un VPN et de vous connecter sur un serveur Belge ou Suisse selon la plateforme que vous préférez.

Le VPN Surfshark dispose de serveurs dans les deux pays, mais aussi dans une centaine d’autres. L’application offre des débits confortables pour un streaming fluide et sans lag. Elle peut également s’utiliser sur un nombre illimité d’appareils en simultanée, avec un seul compte. Vous pouvez tester SurfShark gratuitement grâce à une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours.

Après avoir installé le VPN, connectez-vous sur un serveur suisse et allez sur RTS Play pour constater la disparition des restrictions. Pas besoin de vous inscrire pour accéder aux diffusions. Si vous optez pour la plateforme Auvio de la RTBF, il faudra par contre créer un compte, mais c'est gratuit.