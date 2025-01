Netflix, Prime Video, Canal+ : payez-vous plus cher vos abonnements que la moyenne des Français ?

Quelles sont les plateformes à abonnement payant les plus populaires en France ? Quel est le budget des Français pour ces services, qui se sont multipliés ces dernières années ? La TV gratuite et en linéaire a-t-elle toujours la cote ? Une étude nous apporte les réponses à tous ces questionnements.

Si la télévision en linéaire est loin d'avoir rendu les armes, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes de streaming vidéo à la demande pour leur consommation TV. L'institut Ipsos a publié une étude en partenariat avec le festival Médias en Seine pour donner un aperçu des habitudes des Français, des services les plus populaires chez nous et du prix que nous déboursons pour accéder aux contenus.

Nous apprenons d'abord que 70 % des Français ont au moins un abonnement payant, pour une moyenne de 1,8 abonnement payant par personne. L'achat au titre n'est toutefois pas complètement tombé en désuétude puisqu'il concerne encore 46 % des sondés. Près d'un Français sur trois ne paie aucun abonnement, reposant soit sur les contenus gratuits, soit les achats ou locations à la pièce.

Les jeunes friands des services à abonnement payant

Sans surprise, on constate des écarts importants en fonction des tranches d'âge. Chez les jeunes, les plateformes payantes sont devenues presque indispensables. 90 % des Français de moins de 35 ans sont abonnés à au moins un service de ce type, pour une moyenne de 2,9 abonnements par individu.

Netflix est de loin l'abonnement payant le plus souscrit, s'invitant dans 47 % des foyers. Suit Prime Video à 34 %, bien aidé par le fait d'être intégré à Amazon Prime et aux livraisons gratuites et rapides. Disney+ et Canal+ se partagent la troisième marche du podium avec une présence dans 17 % des foyers. Paramount+ (7 %) est devant Apple TV+ (6 %), mais profite de sa disponibilité dans certains packs Canal+, ce qui ne sera d'ailleurs bientôt plus le cas. Max culmine à 5 % et Universal+ à 2 %.

Le sport est aussi représenté. Avec Canal+ bien sûr, mais aussi beIN Sports (7 %), Eurosport (6 %), RMC Sport (3 %) et DAZN en bon dernier (2 %), malgré la diffusion de 8 matchs de Ligue 1 sur 9 par journée de championnat. Le rapport indique que 11 % des foyers ont accès à une plateforme de streaming musical payante. Côté jeux vidéo, le Playstation Plus est plébiscité à hauteur de 6 %, devant le Nintendo Switch Online (4 %) et le Xbox Game Pass (3 %).

Combien payez-vous pour vos abonnements aux plateformes de contenus ?

Le budget moyen mensuel estimé pour les abonnements aux plateformes de contenus est de 26 euros. Une somme qui reste raisonnable, surtout si l'on compare aux États-Unis par exemple. En 2023, les Américains dépensaient en moyenne 61 dollars par mois pour les seuls services de vidéo en streaming à la demande, révélait une étude du cabinet Deloitte. Seulement 23 % des Français payent leurs abonnements plus de 30 euros par mois, quand 43 % sont en dessous de ce seuil (sans compter les 29 % qui ne dépensent rien en abonnement).

Les plus jeunes perçoivent plus la valeur ajoutée des plateformes payantes, notamment pour les films et séries, ainsi que les retransmissions sportives, les jeux vidéo ou la musique. Payer pour la presse représente par contre moins d'avantages, estiment les Français. Le prix est en tout cas cité comme le premier critère de choix au moment de s'abonner à un service. Il s'agit du facteur le plus important pour 36 % des personnes interrogées, et il fait partie des cinq principaux critères de 83 % des personnes, devant la possibilité d’accéder à des contenus récents (66 %) et la possibilité d’accéder à des contenus personnalisés en fonction de ses goûts (57 %). La possibilité d’accéder à des contenus inédits et exclusifs est le premier critère de seulement 8 % des sondés et est cité par moins de la moitié d'entre eux (49 %).

“Plus de 8 Français sur 10 estiment qu’il y a trop d’offres différentes et que les contenus associés sont trop chers”, explique Ipsos. Par conséquent, les contenus gratuits sont encore largement à l'honneur. 70 % des Français regardent des films et séries sur des chaînes de télévision en direct, 67 % des retransmissions d’événements sportifs et 60 % suivent l'actualité par ce biais.

La radio a encore la cote pour écouter de la musique (37 %) ou s'informer (27 %). La consommation gratuite de musique passe aussi par YouTube (56 %). Les services de replay et de vidéo à la demande gratuits sont utilisés par 50 % de la population pour rattraper des films et séries diffusés en direct. Les usages du public n'ont jamais paru aussi hétérogènes.

Source : Ipsos