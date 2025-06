The Last Of Us saison 2 : l’épisode 1 de la série est gratuit sur Canal, voici comment en profiter

Bonne nouvelle pour les abonnés titulaires d'une offre Canal+ ! Pendant plusieurs jours, certains abonnés Canal+ ont la possibilité de regarder gratuitement l'épisode 1 de la saison 2 de The Last Of Us. Dans la suite de l'article, on vous donne la marche à suivre pour pouvoir en profiter.

Si vous avez vu l'intégralité de la première saison de The Last Of Us, sachez que Canal+ vous permet de voir gratuitement l'épisode 1 de la saison 2 de la série.

En effet, en tant que titulaire d'une offre de base Canal+ (n'ayant pas l'option Ciné/Séries), vous pouvez regarder à tout moment et de façon gratuite le premier épisode de The Last Of Us saison 2, intitulé “Future Days”.

Pour information, cette offre de gratuité mise à disposition par Canal+ prend fin le lundi 9 juin 2025. Comme vous l'aurez compris, vous avez encore une bonne semaine pour bénéficier du contenu gratuit.

Comment regarder gratuitement l'épisode 1 de The Las of Us saison 2 sur Canal+ ?

Depuis un smartphone, une tablette, une TV connectée ou un PC, il suffit de :

Se rendre sur l'application Canal+ disponible sur mobile ou Web

Se diriger vers les rubriques “Top 10 de la semaine” ou “This is U.S.” depuis la page d'accueil de l'application

Défiler les contenus de la rubrique en question vers la droite de l'écran

Choisir “The Last of Us”

Appuyer ou cliquer sur le bouton “Voir épisode 1 – saison 2”

Au terme de ces étapes, l'épisode 1 va alors se lancer automatiquement. Même si le premier épisode de la série est offert, il faut savoir que Canal+ a désactivé la fonction de téléchargement du contenu. Le groupe audiovisuel ne vous laisse donc pas le choix que de le regarder en streaming.

Pour rappel, The Last of Us est une série créée par Craig Mazin et Neil Druckmann, et diffusée sur la plateforme HBO Max en France. Il s'agit d'une adaptation du jeu vidéo éponyme qui est sorti au cours de l'année 2013.

La saison 2 comporte sept épisodes au total, soit deux de moins que la première saison. Enfin, le service HBO Max a récemment diffusé l'épisode final de la saison 2 de The Last of Us et la troisième saison de la série à succès va arriver prochainement.