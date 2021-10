PlayStation Now : l’abonnement de 12 mois est à moitié prix, vite !

Avis à celles et ceux qui souhaitent s'abonner au programme PlayStation Now pour la première fois ! Jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021, le service de jeux est proposé à moitié prix pour une durée de 12 mois. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

La boutique en ligne française PlayStation profite de la période des vacances de la Toussaint pour faire baisser le prix de l'abonnement de 12 mois au service PlayStation Now. Vendu en temps normal à 59,99 euros, l'abonnement en question voit son tarif diminuer à exactement 29,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 30 euros. Cette offre promotionnelle valable seulement pour les nouveaux clients prend fin ce dimanche 31 octobre 2021.

Le PlayStation Now (ou PS Now) est un service de jeux par abonnement qui permet aux joueurs d'avoir accès à des centaines de jeux. Grâce au PS Now, il est possible de jouer instantanément en streaming à des jeux PS4, PS3 et PS2 sur PS5, PS4 et PC, mais également de télécharger des centaines de jeux PS4 pour y jouer hors ligne sur console PS5 ou PS4. Pour profiter du PS Now, il faut un compte pour le PlayStation Network avec un moyen de paiement enregistré, une manette sans fil DualSense ou DualShock 4 et une connexion haut débit active supérieure ou égale à 5 Mb/s. Enfin, pour rappel ou à titre d'information, les jeux qui ont rejoint le catalogue du PlayStation Now au mois d'octobre sont The Last of Us Part II, Fallout 76, Desperados III, Final Fantasy VIII Remastered, Yet Another Zombie Defense, Victor Vran: Overkill Edition et Amnesia: Collection.