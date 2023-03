Chute de prix : la manette Razer Wolverine V2 pour Xbox et PC passe à 64,99€

Les Ventes Flash de Printemps sont en cours sur Amazon. C’est l’occasion de faire le plein de bons plans. Le prix de l’excellente manette filaire Razer Wolverine V2 passe ainsi à seulement 64,99 €. Vite, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Jusqu’au 29 mars, de nombreux produits high-tech sont à prix réduit durant les Ventes Flash d’Amazon. La manette filaire Razer Wolverine V2 pour Xbox Series X/S, Xbox One et PC se retrouve ainsi à seulement 64,99 € alors qu’elle est toujours en vente à 119,99 € sur le prix de la marque.

Pour cette deuxième génération de la manette Wolverine, Razer a retravaillé le design avec des poignées plus ergonomiques. La texture en caoutchouc antidérapant est plus agréable et assure une prise en main optimale. Vous pouvez donc jouer sans risquer de sentir votre manette vous glisser des mains.

Même si la Razer Wolverine V2 est une manette filaire, la longueur du câble de 3 mètres compense la perte de mobilité.

La disposition des touches respecte celle des manettes Xbox. On retrouve ainsi la croix directionnelle, les 4 grosses touches d’action ABXY mais aussi le stick droit et le stick gauche positionnés de façon asymétrique. Au centre de la manette, Razer ajoute 2 boutons multifonctions que vous pouvez personnaliser.

Au niveau des fonctionnalités, vous pouvez activer le mode sensibilité maximale qui vous permet d’être plus réactif dans vos mouvements. Avec ce mode, plutôt que de devoir enfoncer chaque touche jusqu’à la butée, une légère pression vous permettra d’enclencher votre action. En pleine bataille, quand chaque milliseconde compte, cette sensibilité accrue peut faire une grande différence.

Enfin, la manette filaire Razer Wolverine V2 est équipée d’une prise jack de 3,5 mm et d’un port USB. Elle est compatible Xbox Series X|S, Xbox One et PC.