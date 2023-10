Google va allonger indéfiniment la durée de vie des Chromebooks avec l’aide de ChromeOS Flex

Le site Chrome Unboxed a découvert dans le code source de Chromium que Google est en train de tester un nouvel OS dans une partition des ChromeOS. Celui-ci pourrait servir de « système de secours » pour les Chromebooks menacés d’obsolescence ou déjà dépassés.

D’après Chrome Unboxed, les ingénieurs de Mountain View ont créé une nouvelle partition dans ChromeOS, dans laquelle ils ont installé « une image complète du système d’exploitation ». Ce projet nommé « Flexor » s’adresse donc aux Chromebooks déjà sous ChromeOS. Il ne s’agit donc pas de la version de ChromeOS Flex pour Windows, macOS ou Linux qui sert à transformer les vieux PC devenus trop lents en Chromebooks.

ChromeOS Flex est un système d’exploitation basé dans le Cloud, dont l’utilisation dépend de l’accès aux services en ligne de Google. Il est censé être rapide, sécurisé et facile à gérer. Par-dessus tout, il est conçu pour prolonger la durée de vie des appareils. Si vous avez un PC sous Linux, macOS ou Windows dont vous ne savez trop que faire, n’hésitez pas à tenter de le recycler en Chromebook. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de créer une clé USB bootable contenant une ISO de ChromeOS Flex, et de suivre les instructions du guide d’installation de ChromeOS Flex.

Google travaille à augmenter encore plus la durée de vie des vieux Chromebooks

ChromeOS Flex est réservé aux PC non certifiés Chromebook. Mais la ligne 18 du Gerrit de Chromium nous apprend que le système d’exploitation crée une nouvelle partition de 10 Go pour un type « ChromeOS utilisation future ». D’après le journaliste, il faut envisager « Flexor » comme une version « finale » et monolithique de ChromeOS Flex, le dernier OS utilisable sur un vieux Chromebook avant la mise au rebut.

Le site souligne lourdement que le projet « Flexor » n’est pas dans une phase avancée. Google n’y travaille que depuis une semaine, et il n’est absolument pas certain qu’une 13e partition Flexor apparaîtra un jour sur les Chromebooks. Cela serait cependant en totale cohérence avec la nouvelle politique de la firme de Mountain View qui vise à prendre en charge la mise à jour logicielle de ses produits pendant 10 ans… et pourquoi pas plus, avec ce nouvel outil ?