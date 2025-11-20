Avec cette nouvelle fonctionnalité, Chrome tente d’imiter la concurrence mais se rate complètement

Cela fait bien longtemps que Chrome n'est plus vraiment à l'avant-garde des navigateurs web. Pour rester dans la course, ce dernier commence donc à regarder ce qu'il se fait chez la concurrence, et tente tant bien que mal de le refaire à sa sauce. Avec plus ou moins de succès.

Il fût où Chrome était la référence en termes de navigateur web. D'ailleurs, les chiffres d'adoption le montrent bien, eux qui placent Chrome en tête de liste depuis des années. Ce qui ne veut pas dire que ce dernier est à la pointe de la technologie. Depuis, de nombreux concurrents ont débarqué, chacun avec leurs spécifités et fonctionnalités exclusives : Brave et son accent sur la vie privée, Opera et son mode gaming, Arc et sa personnalisation poussée…

Que fait Chrome pendant ce temps ? Il intègre Gemini, l'IA de Google, partout où il le peut. Certes, ce serait un brin de mauvaise foi que réduire les nouveautés du navigateur à cela, mais il est certain que la firme de Mountain View se concentre en premier lieu sur ce point. Heureusement, en parralèle, elle tente également de rattraper son retard sur la concurrence. C'est ainsi que la dernière build Canary du navigateur apporte une petite nouveauté… qui n'en est pas franchement une si vous êtes déjà passé chez un rival.

Chrome propose enfin cette fonctionnalité après la Terre entière

Après Edge en 2021 et Vivaldi depuis… hé bien, depuis toujours, c'est donc au tour de Chrome de permettre à ses utilisateurs de ranger leurs onglets sur le côté plutôt qu'en haut de la fenêtre. Du moins nativement, car des extensions visant ce but précis existent déjà, mais ralentissent nécessairement le navigateur. Pour ce faire, il suffit donc d'effectuer un clic droit sur la barre d'onglet, puis de cliquer sur l'option Déplacer les onglets sur le côté pour que ces derniers se rangent à la verticale.

Pour gagner en place, ces derniers se contentent d'afficher le logo des pages ouvertes. On retrouve également sur la barre latérale un bouton de recherche, de nouvel onglet et une option pour grouper les onglets ouverts. Tout ce que l'on peut attendre d'une telle option donc, à un détail près. Contrairement aux autres navigateurs, il est pour l'instant encore impossible de réduire la taille de la barre latérale, alors que celle-ci est particulièrement imposante. Espérons que cela soit le cas d'ici le déploiement officiel.

