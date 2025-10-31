Google Chrome : bientôt, vous n’aurez qu’à ouvrir un nouvel onglet pour accéder à toutes les fonctions IA

Google est en train de tester deux nouvelles fonctionnalités pour Chrome, sur la page qui apparaît en ouvrant un nouvel onglet. Dessus, on peut voir apparaître deux nouveaux boutons : Deep Search et Nano Banana. Ceux-ci font bien sûr références à deux technologies reposant sur Gemini, l'IA de la firme de Mountain View.

On le sait, l'enjeu principal du moment pour les géants de la tech est évidemment l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs mois, il est question pour eux d'en mettre partout, souvent à toutes les sauces, pour transformer notre utilisateur de leurs outils. Bien entendu, Google ne fait pas exception à la règle, Chrome étant souvent le premier réceptacle de ses expériences. Et comme la firme a récemment annoncé son mode IA, la nouvelle interface de son moteur de recherche basée sur Gemini, il fallait bien s'attendre à ce que le navigateur suive le mouvement.

En effet, à l'heure où sont écrites ces lignes, Google teste actuellement un moyen de rendre la page de nouvel onglet plus versatile. Pour ce faire, l'entreprise a ajouté deux nouveaux boutons qui sont venus se loger sous la barre de recherche au centre de la page : Deep Search et Nano Banana. En cliquant sur ces derniers, la barre de recherche se remplit automatiquement, invitant l'utilisateur à préciser sa requête.

Les fonctionnalités IA de Chrome accessibles en un clic

Si vous suivez l'actualité Google de près, vous savez déjà à quoi servent ces deux boutons. Deep Search se propose, comme son nom l'indique, d'effectuée une recherche avancée sur le thème de votre choix. Posez-lui une question et il vous fera un résumé de ses connaissances sur le sujet – ou plutôt, de ce qu'il aura trouvé durant sa recherche. Même constat pour Nano Banana, à côté duquel vous n'êtes probablement pas passé à côté tant la fonctionnalité a fait parler d'elle ces dernières semaines.

Il s'agit en effet de la nouvelle technologie de génération d'images basée sur Gemini, particulièrement efficace. Dans Chrome, il suffira donc décrire l'image que vous souhaitez créer dans la barre de recherche pour l'IA se charge du reste. Là encore, simplement en ouvrant un nouvel onglet dans le navigateur. Pour l'heure, les deux fonctionnalités ne sont pas encore disponibles pour le grand public, mais cela ne saurait tarder.

Source : Windows Report