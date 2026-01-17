ChatGPT se souvient désormais de conversations que vous avez eues il y a un an

OpenAI déploie une mise à jour importante pour ChatGPT. Son chatbot IA dispose dorénavant d'une mémoire remontant à un an. Cette nouvelle fonction lui permet de retrouver rapidement des informations d'anciennes discussions et requêtes pour l'utilisateur qui souhaite remettre la main sur une recette, un programme d'entraînement, une information…

ChatGPT vient de bénéficier d'une mise à jour d'envergure qui améliore ses capacités de mémoire. L'agent IA garde à présent en mémoire les conversations pendant une période d'un an. L'utilisateur peut donc lui poser des questions sur d'anciennes discussions afin de retrouver une information.

“Quelle était cette recette de salade de l'année dernière”, peut-on par exemple demander à ChatGPT, qui fouillera dans les messages échangés pour identifier la recette que vous recherchez et vous la proposer de nouveau. Il affichera la recette qu'il estime être la plus probable dans le chat. S'il s'est trompé, il est possible de cliquer sur le bouton Sources en bas du chat pour accéder au lien direct vers les conversations originales qui mentionnent des recettes, et qui sont donc susceptibles de correspondre à votre requête.

ChatGPT ne perd plus la mémoire… si vous n'avez pas besoin de remonter trop loin

Cette fonctionnalité ne s'arrête pas qu'aux recettes. Un entraînement sportif suggéré par ChatGPT vous a plu il y a quelques mois, mais vous ne parvenez pas à remettre la main dessus ? La plateforme s'en souvient et sera capable de le retrouver sans que vous ayez besoin de fouiller vous-même. Et cela marche pour à peu près n'importe quel sujet. ChatGPT n'en devient que plus fiable et utile au quotidien, pour le plus grand bonheur des têtes en l'air.

La mémoire étendue à une année de ChatGPT est accessible dès aujourd'hui pour les utilisateurs qui sont abonnés à ChatGPT Plus ou Pro. Il n'y a aucune manipulation à réaliser pour l'activer, contentez-vous de poser une question à l'IA sur une précédente demande. Pour ceux qui disposent uniquement d'un compte gratuit, il faut espérer qu'OpenAI déploie dans le futur cette fonctionnalité à tous les utilisateurs.