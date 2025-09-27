Écran noir avec l’application Canal+ sur les TV Samsung et LG : quelle solution ?

L'application Canal+ affiche un écran noir sur votre TV Samsung ou LG ? Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Canal travaille sur un correctif. Quelques manipulations peuvent vous permettre de résoudre le problème sans attendre, mais le taux de réussite de ces solutions est variable.

Des utilisateurs sont victimes d'un écran noir lorsqu'ils tentent d'ouvrir l'application Canal+ à partir de leur Smart TV Samsung ou LG. Canal+ reconnaît le problème et invite les personnes concernées à se rapprocher du support technique pour fournir le détail de l'incident et aider les équipes à identifier l'origine du bug et le corriger.

Canal+ indique que toutes ces informations leur sont précieuses dans ce cadre :

Marque et année de la TV

Avez-vous tenté de réinstaller l'application Canal+ ? Si c'est le cas, cela résout-il le souci ?

Quel est votre Fournisseur d'Accès à Internet ?

À quelle date avez-vous constaté le souci pour la première fois ?

Comment résoudre le problème d'écran noir avec l'app Canal+ ?

En attendant que Canal+ ne trouve une solution plus définitive, l'assistance conseille de modifier ses paramètres DNS pour tenter de résoudre provisoirement le problème. Le DNS défini par défaut par le FAI peut provoquer ce bug de l'écran noir. Dans les réglages du téléviseur, changer l'adresse DNS peut aider à retrouver l'expérience Canal+ attendue. Vous pouvez remplacer le DNS de votre opérateur par 1.1.1.1 (Cloudfare) ou 8.8.8.8 (Google), par exemple. Attention, certains utilisateurs expliquent que le changement de DNS leur a permis d'accéder à nouveau à l'app Canal+ pendant quelques minutes seulement, avant la réapparition de l'écran noir.

Si cette manipulation ne fonctionne pas et que vous êtes en possession d'une TV LG, vous pouvez aussi essayer de désactiver l'iPv6. Un utilisateur a partagé cette astuce sur le forum de Canal, et elle semble permettre un retour à la normale. En cas de nouvel échec, vous allez devoir prendre votre mal en patience et attendre que Canal+ règle la situation de son côté.