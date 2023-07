Chargeur Tesla : des fournisseurs d’électricité protestent contre son adoption

Alors que le Texas veut rapidement imposer l'intégration de la technologie de charge de Tesla dans les stations de charge de l'Etat, plusieurs fournisseurs et producteurs d'énergie veulent freiner le processus.

Depuis plusieurs mois maintenant, Elon Musk s'est fixé un nouvel objectif avec Tesla : faire du chargeur NACS, sa technologie propriétaire de charge, la solution numéro un sur le territoire américain.

Pour l'instant, il faut bien reconnaître que le NACS gagne du terrain, beaucoup de terrain. Tout à commencer en mai 2023 avec Ford qui s'est engagé à adopter le chargeur NACS sur ses futures voitures électriques. D'autres constructeurs ont décidé de suivre l'exemple de la marque à l'ovale, à l'image de General Motors, Rivian ou encore Volvo plus récemment. Volkswagen pourrait d'ailleurs être le prochain sur la liste.

Dans la foulée, plusieurs sociétés spécialisées dans la recharge électrique ont suivi le mouvement, de peur de perdre des clients en proposant uniquement la norme CCS (Combined Charging Standard). Aux Etats-Unis, certains Etats se sont également rangés du côté du NACS.

A lire également : Chargeur Tesla – voici la liste de toutes les voitures électriques concurrentes qui sont compatibles

Le Texas veut le NACS sur toutes les stations de charge

C'est le cas du Texas qui souhaite imposer rapidement la norme du constructeur dans les stations de charge de l'Etat. Or, cette mesure est loin de faire l'unanimité. Comme l'ont rapporté nos confrères de Reuters, cinq entreprises spécialisées dans la recharge électrique ont écrit au président de la Commission des Transports du Texas pour exiger un délai avant l'introduction de cette disposition.

“Il faut du temps pour normaliser, tester et certifier correctement la sécurité et l'interopérabilité des connecteurs Tesla dans toute l'industrie”, ont-ils déclaré. D'après les représentants des entreprises concernées, à savoir Charpoint Holdings, FLO, ABB, FreeWire et EVBox, le plan texan est donc “prématuré” et risque “de compromettre la réussite du déploiement” de la 1re phase des fonds fédéraux en cours de déploiement.

Plus précisément, les entreprises citées ont fait valoir qu'elles devaient retravailler plusieurs aspects des connecteurs NACS, comme la longueur des câbles et la garantie des plages de températures adéquates, sans oublier l'obtention de certification pour des pièces spécifiques. Par ailleurs, elles ont souligné l'importance de mettre en place une chaîne d'approvisionnement solide en câbles et connecteurs NACS conformes aux normes en vigueur.

Source : Reuters