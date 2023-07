Tesla : on sait pourquoi certaines voitures accélèrent toutes seules, et la solution est simple

Une pétition remise aux autorités américaines compétentes va peut-être rouvrir le dossier des pics d’accélération involontaire dont ont été victimes plusieurs propriétaires de Tesla.

Les témoignages de propriétaires d’une Tesla accusant leur voiture d’avoir accéléré toute seule et causé un accident sont de plus en plus nombreux. Les responsables de la marque et l’agence américaine de la sécurité routière ont tout d’abord imputé tous ces événements à une erreur d’origine humaine : les conducteurs se seraient « emmêlés » les pédales. Affaire classée donc ? Pas vraiment, car le bureau américain chargé d’étudier les défauts de fabrication a reçu des documents qui démontrent que le problème pourrait bien venir d’un problème électrique dans les Tesla.

En effet, l’Office of Defects Investigations a reçu le 29 juin dernier des explications probantes aux pics d’accélération rapportés par des propriétaires de voitures Tesla. Le document soumis avec la pétition demandant à rouvrir l’investigation clame que « des demandes intermittentes de courant électrique élevé sur les systèmes 12VDC des véhicules peuvent avoir causé tout ou partie des incidents ». La pugnacité d’un ingénieur américain a rajouté cette importante pièce au dossier.

Les pics d’accélération involontaires des Tesla pourraient être causés par une défaillance électrique

À en croire les pétitionnaires, « toutes les Tesla sont sujettes à des accélérations soudaines et involontaires (des SUA en jargon d’expert) ». Il est donc urgent de rouvrir le dossier avant que ce phénomène ne fasse de véritables victimes. Dans les papiers remis aux autorités, les experts démontrent que « l'accélération involontaire peut avoir été causée par des pics de tension négative qui sont enregistrés comme une pédale complètement enfoncée ».

La mauvaise interprétation de ces données a fait croire à Tesla et aux enquêteurs de la NHTSA qu’il n’y avait pas eu de défaillance matérielle ou logicielle. Selon les plaignants, le problème peut être résolu d’une façon très simple, puisqu’une simple mise à jour logicielle de la routine d’étalonnage suffirait à faire disparaître ces pics d’accélération.

