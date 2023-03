Ce chargeur secteur Samsung 45W est à moitié prix

Besoin d'un chargeur secteur pour votre smartphone ? Optez pour ce modèle 45W de la marque Samsung qui est vendu à moitié prix chez Amazon.

De plus en plus de smartphones ne sont désormais plus fournis avec un chargeur secteur. C'est essentiellement le cas des derniers téléphones de la marque Samsung. Si vous en cherchez un, sachez qu'Amazon propose un chargeur secteur Samsung 45W à moitié prix.

Proposé au tarif conseillé de 49,90 euros, l'accessoire en question du constructeur coréen voit son prix baisser à exactement 24,95 euros ; soit une remise immédiate de 50% de la part du célèbre site e-commerce. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite en point relais puisque le tarif du produit est inférieur à 25 euros.

D'une puissance de 45 watts et d'une tension de 100 volts, le chargeur secteur d'origine Samsung (référence EP-T4510XBEGEU) est livré avec un câble long de 1,8 mètre et est compatible avec tous les smartphones disposant d'un connecteur USB-C. De couleur noire, l'accessoire peut également rechargé des écouteurs sans fil, des tablettes ou bien encore des montres connectées. Enfin, le chargeur secteur affiche des dimensions de 43.5 x 84.8 x 28 mm et un poids estimé à 115 grammes.