Cette imprimante HP tout-en-un avec 3 ans d’encre offert est à prix canon

Une imprimante tout-en-un de la marque HP fait l'objet d'un très bon deal chez Amazon. Pendant une durée indéterminée, la HP Smart Tank 7005 avec 3 ans d'encre offert passe sous la barre des 190 euros. Une offre intéressante qui est à saisir au plus vite !

C'est à l'occasion d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose une imprimante HP à prix réduit. Alors qu'on pouvait l'obtenir aux alentours des 257 euros au début de la semaine, la HP Smart Tank 7005 avec 3 ans d'encre offert est vendue à 189 euros ; soit près de 70 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'une imprimante vendue et expédiée par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais.

Disponible dans un coloris blanc, la Smart Tank 7005 de HP est une imprimante conçue pour les professionnels et le télétravail. L'appareil sans fil dispose notamment de trois fonctions : l'impression, la numérisation et la copie. Compatible essentiellement avec les ordinateurs tournant sous Windows et macOS, l'imprimante HP Smart Tank 7005 embarque un port USB 2.0 haut débit, le Wi-Fi et le Bluetooth LE. Enfin, le produit mesure 14.3 x 16.8 x 7.8 centimètres et affiche un poids estimé à 6,4 kilos.