La chaîne Ligue 1+ fait un énorme carton pour ses débuts : voici l’offre à ne pas manquer pour suivre tous les matchs !

Après la trêve internationale, la Ligue 1 fait son retour ce week-end pour la 4e journée. Vous pouvez suivre les matchs en direct sur la nouvelle chaîne Ligue 1+. Pas encore abonné ? Voici ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de la saison.

La diffusion de la Ligue a-t-elle enfin trouvé son équilibre ? Après plusieurs changements de diffuseurs ces dernières années, les droits n’ont pas été remis en jeu cette saison. La LFP a décidé de reprendre la main en lançant sa propre chaîne Ligue 1+ qui diffuse actuellement 90% des matchs en direct.

Dès le premier week-end, Ligue 1+ a attiré autant d’abonnés que DAZN en une saison. La LFP se frotte déjà les mains, annonçant le mois dernier avoir franchi la barre des 600 000 abonnés en quelques jours.

A ce rythme, Ligue 1+ devrait rapidement atteindre le million d’abonnés. C’est le nouveau palier que la Ligue de Football Professionnel espère atteindre avant la fin de la saison, en attendant de récupérer l’intégralité des droits de diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine.

Il ne sera donc plus nécessaire de souscrire à deux abonnements pour regarder 100% des matchs de la Ligue 1. Même avec une légère augmentation de tarif, l’offre serait encore plus avantageuse que la configuration actuelle. En effet, il faut un second abonnement pour suivre en direct le match diffusé les samedis à 17h. Notez que ce match est quand même diffusé par Ligue 1+, mais en différé.

Comment et à quel prix accéder à Ligue 1+ ?

La nouvelle offre Ligue 1+ de la LFP est beaucoup moins chère que celle que proposait DAZN la saison dernière. Elle est en effet proposée à 14,99 € pour l’abonnement standard avec engagement de 12 mois. Et pour les moins de 26 ans, c’est encore plus abordable, à 9,99 € par mois.

Si vous ne voulez pas vous engager, il est possible de s’abonner librement à 19,99 € par mois, avec la possibilité de résilier à tout moment sans frais. Enfin, Ligue 1+ propose aussi un Pass spécial pour les formats mobiles (smartphone, tablette, ordinateur). Il est à 14,99 € sans engagement.

Pour récapituler :

Pass Ligue 1 : 14,99 € par mois (engagement d’un an, 2 écrans).

: 14,99 € par mois (engagement d’un an, 2 écrans). Pass Mensuel : 19,99 € par mois (engagement de 12 mois), 2 écrans).

: 19,99 € par mois (engagement de 12 mois), 2 écrans). Pass Mobile : 14,99 € par mois (sans engagement, 1 écran – smartphone, tablette, PC)

: 14,99 € par mois (sans engagement, 1 écran – smartphone, tablette, PC) Pass -26 ans : 9,99 € par mois (sans engagement , 1 écran).

Ligue 1+, ce n’est pas que des matchs. La chaîne diffuse aussi des contenus exclusifs : des séries et reportages, des coulisses, des interviews, sans oublier le replay.

Ligue 1+ propose également trois émissions : le Kick-off, diffusé les vendredis à 19h45, 90+1 qui est à suivre les samedis à 23h ou encore Le Club, les dimanches à 19h15.