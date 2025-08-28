SFR Fibre Power S : vite, l’offre passe à 26,99 € par mois avec les frais d’ouverture de service offerts !

Vous souhaitez profiter d’une bonne connexion internet chez vous sans vous ruiner ? Ce bon plan devrait vous plaire ! SFR propose actuellement son offre Fibre Power S à 26,99 €/mois au lieu de 29,99 €/ et vous offre en plus les frais d'ouverture de service qui coûtent normalement 49€ ! On vous explique tout.

Une bonne connexion internet est aujourd'hui indispensable pour télétravailler, pour du gaming ou encore du streaming. Sortie il y a peu, l’offre SFR fibre power S était proposée à 29,99 €/mois avec un engagement de 12 mois. Mais à l’approche de la rentrée, l’opérateur réduit le prix pour vous permettre de l’avoir à 26,99 €/mois seulement.

Contrairement aux offres concurrentes, il s’agit d’un prix fixe qui n’augmente pas après un an. Et cerise sur le gâteau, en ce moment, vous avez les frais d'ouverture de service de 49 € qui sont offerts. Alors ne tardez pas pour en profiter !

Quelles sont les caractéristiques de la SFR Fibre Power S ?

SFR propose plusieurs abonnements pour vous permettre de profiter d’une excellente connexion chez vous. L’offre la moins chère est la SFR Fibre Power S. Mais ne vous fiez pas à son petit prix pour la juger car elle a tout d’une grande !

Elle inclut la SFR Box 8 (WiFi 6) et un décodeur 4K SFR Box 7 TV qui vous permet d'avoir accès à 160 chaînes incluses. Vous pouvez aussi profiter d’une box de poche 4G pour 5 €/mois en plus.

Au niveau des débits, la SFR Fibre Power S vous permet profiter d’une connexion jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et en émission. Vous bénéficiez aussi des appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et les mobiles en France métropolitaine.

La SFR Fibre Power S n’est qu’à 26,99 €/mois avec un engagement de 12 mois. C’est une offre à ne pas manquer !