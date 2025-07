On sait à quelle chaîne il faudra s’abonner (et à quel prix) pour regarder la Ligue 1 la saison prochaine

La LFP va lancer sa propre chaîne pour diffuser les matchs de Ligue 1. Elle sera distribuée par les opérateurs et potentiellement d'autres acteurs du marché.

Après le fiasco DAZN, la LFP change de stratégie. Face au manque d'engouement des principaux diffuseurs potentiels (Canal+, beIN Sports, Prime Video…) pour acquérir les droits de diffusion de la Ligue 1, celle qui gère les activités du football professionnel en France va lancer sa propre chaîne.

La LFP annonce en effet “la création d'une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media”. Cette chaîne diffusera, dès la reprise du championnat le 15 août prochain, huit matches en direct et en exclusivité pour chaque journée de championnat. Le neuvième match sera lui toujours retransmis sur beIN Sports l'année prochaine, le samedi à 17h. Un grand magazine sera aussi prévu le dimanche soir, proposé en clair, rappelant la formule adoptée par Canal+.

La Ligue 1 s'essaie à l'indépendance

La LFP insiste sur le fait que “cette nouvelle plateforme s’inscrit dans une démarche populaire et accessible”. Elle coûtera 14,99 euros par mois avec engagement. On est bien en dessous des tarifs pratiqués par DAZN à son lancement. La LFP espère ainsi récupérer une partie des téléspectateurs qui se sont tournés vers les services pirates ou ont arrêté de regarder la Ligue 1 cette année. On peut par contre regretter que cette offre soit avec engagement. Un tel argument pourrait freiner les envies de certains consommateurs de s'abonner.

LFP Media va produire en interne tous les programmes, en s'appuyant sur l'expertise d'une entreprise spécialisée qui doit encore être choisie. La distribution s'effectuera via des négociations avec tous les acteurs du marché, à commencer par les FAI : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Les négociations d'un accord avec Canal+ comme distributeur exclusif ont échoué, et le groupe audiovisuel pourrait même ne pas distribuer du tout cette nouvelle chaîne consacrée à la Ligue 1. Une application dédiée à la plateforme devrait aussi voir le jour, permettant de s'abonner directement sans passer par un tiers, et disponible sur smartphone, tablette, navigateur web et Smart TV.

De nouveaux détails seront communiqués le 10 juillet 2025.