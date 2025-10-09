Cette mise à jour d’Android 16 améliore la stabilité des Pixel et supprime plusieurs bugs

Google vient de lancer la première mise à jour d’Android 16 depuis sa sortie officielle. Derrière ce patch d’octobre se cachent plusieurs améliorations destinées à corriger des problèmes d’affichage et de stabilité sur les smartphones Pixel.

Depuis son lancement, Android 16 continue d’évoluer à travers des mises à jour mensuelles. Ces correctifs sont essentiels pour garantir la stabilité du système et améliorer le fonctionnement global des appareils. Google en profite également pour affiner certains éléments visuels introduits avec Material Design 3 Expressive, sa nouvelle charte graphique.

La mise à jour d’octobre 2025, première du cycle Android 16 QPR1, est désormais en cours de déploiement. Elle concerne la majorité des smartphones et tablettes Pixel encore pris en charge. Si vous n’avez pas encore reçu la notification, il suffit de vérifier manuellement via Paramètres > Système > Mise à jour du système. Cette version, identifiée sous les numéros de build BP3A.251005.004.B1 ou BD3A.251005.003.W3 selon les modèles, inclut le correctif de sécurité d’octobre sans ajout fonctionnel majeur.

Android 16 corrige les bugs d’affichage et d’interface sur les Pixel 7 à 10 Pro XL

Google indique que cette mise à jour résout plusieurs dysfonctionnements signalés par les utilisateurs. Parmi les plus notables, on retrouve des problèmes d’écran et d’affichage sur certaines générations de Pixel, mais aussi quelques erreurs dans la gestion de l’interface. Ces ajustements visent à stabiliser le système et à réduire les plantages occasionnels.

Le patch d’octobre améliore la stabilité du système et corrige plusieurs problèmes d’affichage et d’interface sur les Pixel :

Correction du clignotement de l’écran et des arrêts inopinés sur les Pixel 7 et 7a.

Résolution d’un affichage figé ou flou sur les Pixel 10, Pixel 10 Pro et 10 Pro XL.

Suppression d’un bug provoquant une instabilité du système sur la Pixel Tablet.

Correction d’un fond semi-transparent persistant après l’ouverture de la caméra.

Affichage désormais correct du statut de la lampe torche sur le widget “En un coup d’œil”.

Correction d’un crash du système lors du lancement ou de l’arrêt d’un partage via le Media Output Switcher.

Tous les modèles récents, du Pixel 7 au Pixel 10 Pro XL, sont concernés, à l’exception de la série Pixel 6, qui ne reçoit pas cette mise à jour. Google poursuit ainsi son programme de maintenance mensuelle avant la prochaine vague de fonctionnalités prévue pour Android 16 QPR2. Le déploiement complet se fera progressivement au cours de la semaine, selon les régions et les opérateurs.