ChatGPT se dote d’une nouveauté qui fait toute la différence pour les utilisateurs réguliers

ChatGPT dispose désormais d'une bibliothèque regroupant les fichiers qu'on lui a partagés, ainsi que ceux que l'IA a générés elle-même. Un espace bien pratique pour s'organiser plus efficacement.

ChatGPT est devenu plus fiable avec GPT-5.4, mais ce sont parfois de simples fonctionnalités d'interface qui nous facilitent vraiment la vie. OpenAI a déployé une section Bibliothèque sur son chatbot. Les fichiers que vous téléchargez et que vous créez dans ChatGPT y sont enregistrés, ce qui vous permet de les retrouver et de les réutiliser plus rapidement quand vous en avez de nouveau besoin.

Documents, feuilles de calcul, présentations, images, tous ces contenus sont maintenant regroupés dans un endroit unique. Une seule exception : les images générées par ChatGPT continueront d'apparaître dans leur onglet dédié, seules les images téléchargées par l'utilisateur sont accessibles depuis la Bibliothèque.

ChatGPT stocke tous les fichiers qui lui sont soumis et qu'il a générés

Pour retrouver un fichier enregistré, ouvrez la Bibliothèque depuis la barre latérale gauche. Vous pouvez parcourir la liste manuellement ou utiliser la barre de recherche. Les résultats peuvent être filtrés par fichiers téléchargés ou générés et par type de fichier (images, documents, tableurs, présentations, PDF). Voici la proécdure à suivre pour ajouter un fichier enregistré à une conversation :

Ouvrez le menu du compositeur (le bouton pièce jointe/ajouter).

Sélectionnez “ Ajouter depuis la bibliothèque” .

Choisissez le fichier que vous souhaitez utiliser.

Les fichiers téléchargés dans les discussions temporaires ne sont bien sûr pas enregistrés dans la Bibliothèque. Les fichiers téléchargés sur une conversation ChatGPT ont une limite de poids de 512 Mo et de 2 millions de jetons (hors feuilles de calcul). Pour les fichiers CSV ou les feuilles de calcul, la taille du fichier ne peut pas dépasser environ 50 Mo et pour les images, la limite est de 20 Mo. Il n'est donc pas possible d'utiliser ChatGPT comme service de cloud pour stocker ses fichiers.

La bibliothèque de ChatGPT est pour l'instant accessible uniquement sur le web. Elle devrait être intégrée plus tard à l'application. Les comptes gratuits ne peuvent pas en profiter, il faut être abonné ChatGPT Plus, Pro ou Business. Enfin, cette option est actuellement absente dans l'Espace économique européen (en France donc), en Suisse et au Royaume-Uni.