Avengers Doomsday : un retour de Wanda pourrait tout changer pour l’avenir des X-Men

Wanda Maximoff pourrait profiter du multivers pour revenir dans le MCU. Mais ce personnage serait différent, provenant de l'univers des X-Men, dont elle est originaire.

Avec le casting pour l'instant confirmé d'Avengers Doomsday, on a déjà des dizaines de super-héros qui vont devoir se partager le temps d'écran du film. Mais on sait que Marvel et Disney préparent sans doute quelques surprises. Et parmi elles, le retour d'Elisabeth Olsen dans son rôle de Wanda Maximoff prend de plus en plus d'épaisseur.

Lors d'une séance de questions/réponses dans The Comic Circus avec Alex Perez, souvent bien informé quand il s'agit des futurs projets liés au MCU, on apprend que la Sorcière rouge serait bien du programme. “J'ai entendu dire, de manière officieuse, qu'on aurait une variante de Wanda issue de l'univers des X-Men, que l'on retrouvera dans Avengers : Doomsday, un univers où Magnéto règne enfin sur Genosha comme il l'avait toujours imaginé ; et on aurait une sorte de famille royale avec Erik, Pietro, Wanda et Polaris”, explique-t-il.

Wanda rejoint de nouveau l'écurie des X-Men

Il explique que Marvel avait déjà eu cette idée pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puis pour Deadpool et Wolverine, mais qu'introduire une Wanda de X-Men dans ces films aurait détourné leur intrigue principale. “L'élément qu'ils aimeraient explorer avec Wanda est la relation père-fille avec Erik”, ajoute Alex Perez.

Car oui, à l'origine, Wanda et Pietro (Vif-Argent) Maximoff sont les enfants de Magnéto et font partie de l'univers X-Men, qu'ils ont d'ailleurs rejoint très tôt, dès le volume 4 du comic book, publié en 1964. Pour les exploiter dans le MCU, Disney a dû se tourner vers des versions alternatives de ses personnages, car le groupe audiovisuel n'avait pas encore récupéré les droits sur les X-Men à cette époque.

Au-delà du rôle de Wanda dans Avengers Doomsday, qui sort dans les salles le 16 décembre 2026, le fait de la faire revenir comme provenant de l'univers X-Men semble indiquer que le MCU va largement insister sur les mutants à l'avenir. La phase 7 du MCU, attendue pour 2027, devrait d'ailleurs constituer la première partie de la Saga des Mutants.