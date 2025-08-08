Après 10 ans d’absence, ce super-héros iconique fera une dernière apparition dans Avengers Doomsday

L’interprète d'un super-héros très populaire se confie sur sa participation au tournage d'Avengers Doomsday. Un adieu à son personnage qui lui permet de tourner une page importante de sa carrière.

Qu'est-ce qui est mieux qu'un film mettant en scène un super-héros ? Facile : un film avec plein de super-héros. À un moment ou un autre, tous les personnages d'un univers de comics sont amenés à se retrouver. Principalement dans la Justice League pour DC, et chez les Avengers pour Marvel. Après la conclusion de l'arc Thanos dans Endgame en 2019, c'est Doomsday qui se chargera d'en rassembler un maximum face au Docteur Fatalis.

Et le film va ratisser large. L'équipe des Avengers habituelle sera rejointe par les 4 Fantastiques et les X-Men. Les premiers ont d'ailleurs introduit un personnage particulièrement puissant. Il devrait jouer un rôle majeur dans le Marvel Cinematic Universe, et donc impacter les Avengers.

Quant aux seconds, on sait déjà que l'on pourra compter sur la présence d'un super-héros pourtant mort en 2006 dans X-Men L'Affrontement final : Cyclope, interprété par James Marsden. Profitez-en, ce sera sûrement la dernière fois que vous le verrez dans le costume du mutant.

L'interprète de ce super-héros populaire dira adieu à son personnage dans Avengers Doomsday

À propos de sa participation à Avengers Doomsday, l'acteur déclare à Variety.”Je commence à être un peu trop vieux pour enfiler le costume de super-héros. [Rires.] J'étais enthousiaste parce que vous faites partie de quelque chose d'énorme, et j'ai passé 20 ans à entendre les gens me demander : « Quand reviendrez-vous ? Quand reviendrez-vous ? Allez-vous revenir ? » Je suis mort. Enfin, peut-être pas. […] Ça a été un retour agréable à un rôle qui m'a vraiment fait connaître. […] Reprendre ce rôle a donc été assez spécial“.

Une réponse qui sonne comme un adieu, ce qui n'est pas surprenant. Certes Hugh Jackman a repris le rôle de Wolverine à 55 ans, mais James Marsden semble vouloir tourner cette page de sa carrière. Cyclope ne sera pas le seul X-Men présent dans Avengers Doomsday. Le casting des films de la Fox revient en grande partie avec Patrick Stewart (Professeur X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique), Alan Cumming (Nightcrawler) et Kelsey Grammer (Beast). Pour rappel, nous pourrons voir tout ce petit monde sur grand écran le 16 décembre 2026.