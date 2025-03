Xbox se préparerait à entrer sur le marché des consoles portables dès cette année

Microsoft s'apprêterait à faire son entrée sur le marché des consoles de jeu portables. Selon des sources proches du dossier, le géant de Redmond prévoit de lancer un appareil portable sous la marque Xbox dès 2025.

Jusqu'à présent, Xbox s'était concentré sur les consoles de salon et le cloud gaming, mais envisagerait désormais de se lancer dans les consoles portables, comme l’avaient déjà indiqué de multiples rapports précédents. Le projet, nom de code « Keenan », serait développé en partenariat avec un fabricant de PC gaming, à l'instar de la collaboration entre Valve et Lenovo pour le Steam Deck. L'objectif serait de proposer une expérience Xbox complète dans un format portable, avec un design distinctif et le bouton guide Xbox caractéristique.

Bien que les détails techniques restent flous, cette console portable devrait fonctionner sous Windows et mettre en avant le Microsoft Store et le Xbox Game Pass. Elle servirait également de plateforme de test pour de nouvelles fonctionnalités Windows adaptées au jeu portable.

Un tremplin vers l'avenir de Xbox

Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de Microsoft pour l'avenir de sa division gaming. En parallèle, l'entreprise travaillerait sur sa propre console portable propriétaire, prévue pour 2027, aux côtés de la successeure de la Xbox Series X.

Phil Spencer, le patron de Xbox, a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour le jeu portable. Il souhaite offrir une expérience Xbox fluide sur ce type d'appareil, avec un accès facile à tous les jeux et sauvegardes de l'utilisateur. Cette stratégie vise à élargir l'écosystème Xbox au-delà des consoles traditionnelles, tout en conservant son identité forte.

L'arrivée de Xbox sur le marché des consoles portables pourrait bouleverser le paysage du jeu vidéo nomade, dominé jusqu'ici par Nintendo. Avec son catalogue de jeux étendu et ses services comme le Game Pass, Microsoft dispose d'atouts solides pour séduire les joueurs. Reste à voir comment l'entreprise parviendra à concilier puissance, autonomie et prix compétitif pour s'imposer face à une concurrence déjà bien établie. On s’attend néanmoins à ce qu’elle soit un peu plus chère que la Switch 2 qui sera lancée dans quelques mois.