Valve préparerait un nouvel appareil sous SteamOS et ce ne serait pas le Steam Deck 2

Des indices montrent que Valve serait en train de travailler sur un nouvel appareil tournant sous SteamOS. Le Steam Deck 2 ? Pas du tout, ce serait complètement autre chose.

Dans le milieu du jeu vidéo, le nom de Valve évoque immédiatement celui d'immenses succès. Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left for Dead… Ajoutez à ça la plateforme Steam et la console portable Steam Deck pour obtenir une liste que presque tout le monde connaît.

Qu'est-ce que pourrait bien sortir l'entreprise pour continuer sur sa lancée désormais ? Beaucoup attendent le Steam Deck 2, et s'il y a de fortes chances qu'il arrive un jour, ce n'est apparemment pas l'appareil qui a la priorité.

Sur le réseau social Reddit, l'internaute coolbho3k a repéré un changement dans le kernel (noyau) de SteamOS, le système d'exploitation de Valve. Il indique un test du HDMI CEC (Consumer Electronics Control), un protocole permettant de contrôler plusieurs appareils HDMI avec une seule télécommande.

Valve travaillerait sur un appareil sous SteamOS, mais pas le Steam Deck 2

Le code fait référence à un processeur appelé AMD Lilac. Ce n'est pas le nom de code de la puce qui équipe en ce moment la console de Valve, indiquant qu'il s'agit d'un nouvel appareil. On note que le système de ce dernier partage des points commun avec ChromeOS de Google. À ce stade, seule la spéculation est possible, mais l'hypothèse la plus probable pointe vers une “Steam Box” qui serait la concurrente de la Nvidia Shield TV.

Rappelons que malgré son âge avancé, le boitier de Nvidia reste l'une des meilleures box Android TV à ce jour. Elle a d'ailleurs reçu une mise à jour en octobre dernier. En admettant qu'il s'agisse bien de cela, la Steam Box, une fois branchée à la TV, permettrait donc de streamer des jeux. Son principal avantage étant qu'elle devrait être bien plus abordable que le Steam Deck en sacrifiant sa portabilité.

Il est bien sûr trop tôt pour parler de date de sortie ou de prix. Valve a pour habitude de dévoiler ses nouveautés au moment où elles sont prêtes à sortir sur le marché. Il va donc falloir être très patient avant d'en apprendre plus, du moins officiellement.