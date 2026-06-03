Cette fuite sur la nouvelle IA de Microsoft a de quoi sérieusement inquiéter

Microsoft vient de lancer un nouvel assistant IA capable d'agir à la place des utilisateurs. Une fuite dévoile pourtant un objectif beaucoup moins reluisant. L'entreprise voudrait volontairement rendre les gens accros à son outil.

Robots IA
Crédits : 123RF

Les assistants IA s'installent désormais dans tous les recoins des outils numériques. Microsoft figure parmi les entreprises les plus offensives sur ce terrain. L'omniprésence de Copilot agace d'ailleurs une partie des utilisateurs de Windows. La firme de Redmond multiplie les fonctions pour garder chacun connecté à son IA. Le temps passé sur ces services reste un indicateur clé pour les entreprises. Cette stratégie prend une nouvelle ampleur avec un assistant encore plus ambitieux.

Cet assistant s'appelle Scout et fonctionne de façon autonome. Il peut accomplir diverses tâches à la place de l'utilisateur, sans intervention permanente. De plus en plus d'internautes confient déjà leurs tâches à des outils comme ChatGPT. La technologie OpenClaw lui sert de moteur principal. L'IA dite agentique agit seule, ce qui inquiète de plus en plus d'experts. Microsoft développe justement des agents IA inspirés d'OpenClaw pour son écosystème. Scout marque une étape de plus dans cette course à l'automatisation.

Un document interne de Microsoft inscrit noir sur blanc la volonté de rendre les utilisateurs accros à son IA

Le projet Scout cache une intention détaillée dans des documents internes de Microsoft. Selon 404 Media, qui a révélé ces fichiers, un plan baptisé ClawPilot Overall Plan y figure. ClawPilot était le nom de Scout avant son lancement officiel. Ce plan se découpe en trois phases successives. La toute première s'intitule clairement rendre les gens accros. Les phases suivantes prévoient de connecter l'assistant à d'autres services IA. Les dernières comptent aussi ajouter de nouvelles fonctions à l'outil.

Au sein de Microsoft, cette formulation passe mal auprès de certains salariés. Un employé anonyme y voit un aveu rarement assumé aussi ouvertement. Pour lui, l'entreprise dit tout haut ce que beaucoup gardent pour eux. Un autre rappelle que la plupart des géants de la tech visent au fond le même but. Rendre un logiciel addictif reste pourtant une démarche très critiquée. Une étude récente parue dans The Lancet Psychiatry alerte sur les risques de ces outils. Les chatbots pourraient renforcer certains troubles chez les personnes les plus fragiles. Scout reste un agent plutôt qu'un simple chatbot. Reste à savoir ce que cachent vraiment les autres projets maison.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Shein condamné à une amende de 22 millions d’euros en France

La DGCCRF a infligé deux sanctions financières à l’encontre de l’entreprise en charge du site de vente en ligne Shein. Que lui reproche l’instance exactement ? On vous explique. La…

Gemini : la fonction Niveau de réflexion est disponible pour tout le monde, mais attention à ne pas en abuser

Avant même que la conférence Google I/O ne commence, la firme de Mountain View nous offrait un avant-goût des nouveautés de Gemini en commençant à déployer une fonctionnalité inédite : Niveau…

IA

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en juin 2026

Le mois de juin pointe le bout de son nez et Disney+ en profite pour étoffer son catalogue avec un mélange de grands classiques, d’animation et de séries attendues. De…

Bon plan Redmi Pad 2 : le prix de la tablette chute à nouveau, mais ça ne va pas durer !

Avec la Redmi Pad 2, Xiaomi réussit l’exploit de proposer une tablette puissante à un prix ultra agressif. Normalement en vente à 401 €dans sa version avec 8 Go de…

Le Vivo X300 Ultra est moins bon que le modèle Pro sur un point capital

En temps normal, la version la plus chère d’une série de smartphones est la plus performante à tous les niveaux. Mais pas pour le Vivo X300 Ultra, détrôné par le…

State of Play juin 2026 : Wolverine, God of War, Control Resonant, Tomb Raider, voici le récap’ des grosses annonces PS5

Chose promise, chose due : Sony nous a livré un State of Play à la hauteur des attentes hier soir. Face à l’avalanche d’annonces de gros jeux PS5 et de…

Le Poco M8 Pro 5G est à moitié prix : 185 € pour un smartphone qui n’a rien d’un modèle low cost

Avec son processeur Snapdragon 7s Gen 4, sa batterie de 6 500 mAh et sa charge rapide de 100W, le Poco M8 Pro 5G dispose d’une fiche technique solide pour…

Ce bloc d’alimentation pour PC est si puissant qu’il risque de faire sauter les plombs de votre maison

Chez Asus, la course à la puissance ne connaît plus aucune limite. Sa dernière alimentation pour PC dépasse carrément ce qu’encaisse une prise de courant classique. Votre compteur électrique risque…

Google Discover : quel est ce nouvel onglet qui veut vous détourner des réseaux sociaux ?

Il y a quelques années, la firme de Mountain View a mis en place Discover au sein de son application Google : un flux de contenus personnalisés. Le géant de la…

“Un procès historique” : Epson face à la justice française pour délit d’obsolescence programmée

Pour la première fois dans le monde, une entreprise accusée de délit d’obsolescence programmée va devoir s’expliquer devant les tribunaux. C’est Epson qui a cette primeur, à propos de ses…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.