Cette excellente TV Samsung 4K OLED 55″ est en promotion pour les French Days

S’il y a bien un achat qu’on réfléchit à plusieurs fois, c’est bien celui d’une TV. Utilisée quotidiennement pour regarder des films, des séries, des émissions, des vidéos sur internet mais aussi pour jouer à des jeux vidéos, c’est un produit qu’il faut bien choisir sous peine de s’en mordre les doigts pendant plusieurs années. Bonne nouvelle, l'un des meilleurs modèles du moment est actuellement en promotion !

Les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video sont de véritables mines d'or de séries et films de qualité. Et avec l’arrivée des consoles nouvelles générations comme la PS5 ou la Xbox Series X, on peut profiter de jeux vidéos aux graphismes incroyables. Pour profiter au mieux de tous ces contenus vidéoludiques, une bonne télévision est nécessaire. Afin d'avoir une expérience immersive et plus fluide, ne serait-il pas temps d’investir dans un modèle 4K disposant des meilleures caractéristiques ? Durant les French Days, Rue du Commerce casse les prix de la TV Samsung OLED 4K 55″ TQ55S90C 2023. Ce modèle bénéficie d’une baisse de prix de 400 euros. Vous pourrez donc l'avoir pour seulement 1049 euros au lieu du prix de vente conseillé de 1449 euros. Mais attention, les French Days se terminent demain ! Il est donc plus que temps de passer à l’action.

Pourquoi choisir la TV Samsung 4K OLED TQ55S90C 2023 ?

La version 55 pouces de la TV OLED 4K S90C 2023 de Samsung dispose d'une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 pixels. Grâce à la technologie QD-Oled, vous obtiendrez des images magnifiques avec des contrastes infinis. En plus, la dalle peut être installée sans problème dans une pièce lumineuse car elle ne craint pas les reflets.

C’est aussi un écran très fluide avec sa fréquence optimisée de 144 Hz. Ce modèle de téléviseur est donc idéal pour le gaming puisqu’il est aussi compatible ALLM, VRR et FreeSync. Enfin, il dispose de quatre ports HDMI 2.1. En bref, la TV OLED 4K S90C 2023 dispose de toutes les caractéristiques indispensables pour bénéficier de la meilleure expérience de jeu possible avec une PS5 ou une Xbox Series X.

Côté son, on retrouve un système de 40 Watts intégrant la technologie Dolby Atmos pour profiter d’un environnement sonore spatialisé. Il s’agit bien sur d’une télévision connectée qui utilise le système d'exploitation Tizen, et qui est compatible avec Airplay 2 d'Apple ainsi qu’avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

Pour la connectivité, en plus des ports HDMI 2.1, on profite de deux ports USB, d'un port Ethernet (LAN), d'une sortie audio optique mais aussi du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 5.

