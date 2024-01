Cette enseigne de jeu vidéo arrête l’occasion, une décision historique

Une célèbre enseigne connue pour sa vaste présence dans la vente au détail de jeux physiques, aurait décidé de cesser d'accepter les échanges de jeux à partir du 16 février 2024. Cette décision marque un tournant important pour l'entreprise, mais surtout pour l’industrie tout entière.

Selon Eurogamer, le détaillant spécialisé britannique GAME va cesser de vendre des jeux d'occasion. Le site a confirmé auprès du personnel d'un certain nombre de magasins GAME que la chaîne cessera d'accepter les échanges de jeux le 16 février, et qu'elle écoulera le reste de son stock d'occasions par la suite.

Alors qu’il était jusqu’à présent possible de rapporter ses jeux physiques au magasin et d’obtenir des cartes-cadeaux ou des avoirs, les joueurs ne seront désormais plus en mesure de revendre leurs jeux à l’enseigne. Cette décision marquera probablement un véritable changement dans la manière dont les jeux vidéo sont vendus dans le pays. Ubisoft affirmait récemment que les jeux physiques ne disparaitraient jamais, mais nous avons affaire ici à un grand pas en avant dans cette direction.

GAME arrête de reprendre vos jeux physiques

Les reprises ont toujours été une arme à double tranchant. D'un côté, elle irrite les grands éditeurs, car elle permet aux particuliers de récupérer la valeur de leur propriété sans avoir à payer de frais supplémentaires à l'éditeur. D'un autre côté, les clients y voient un inconvénient, car ils finissent souvent par payer une somme importante pour un produit que le magasin avait déjà vendu au prix fort.

À l'heure actuelle, la plupart des magasins GAME indépendants sont remplis de jeux vidéo d'occasion, bien que le détaillant se soit recentré sur les jouets et les marchandises au cours des dernières années. L’enseigne va donc s’atteler à vendre tout son stock de jeux d’occasion au cours des prochains mois. Pour rappel, GAME n’est pas la seule chaîne de magasins à avoir pris cette décision, puisque Best Buy, l’un des principaux distributeurs aux États-Unis, a également annoncé l’arrêt des ventes de jeux en version physique.

Cette décision pourrait encourager les joueurs à passer sur jeux au format digital, mais bien que ceux-ci offrent quelques avantages, dont par exemple ne plus avoir à changer de disques, beaucoup de personnes sont encore très attachées aux jeux physiques. En effet, au format numérique, le jeu ne vous appartient plus et vous ne pouvez plus le revendre.