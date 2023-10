Best Buy, l'une des principales chaînes de grande distribution des Etats-Unis, va arrêter dès 2024 de vendre des films, séries et jeux vidéo en version physique. Un pas de plus vers la disparition des supports physiques.

Loin d'être aussi connu en France que la Fnac-Darty ou encore Boulanger, Best Buy fait partie des principaux revendeurs de matériels électroniques (TV, audio, appareils photos, informatique et jeu vidéo) aux Etats-Unis aux côtés de Target, WalMart ou encore Amazon.

En ce vendredi 13 octobre 2023, nos confrères du site américain The Digital Bits viennent de relayer des informations inquiétantes, du moins pour les amoureux du support physique. D'après des sources industrielles, Best Buy prévoit de se retirer définitivement du secteur des médias physiques dès 2024, peut-être dès la fin du premier trimestre.

Best Buy va arrêter les médias physiques dès 2024

Cette décision inclut non seulement les ventes de Blu-Ray, les DVD et les 4K Ultra HD en magasin, mais aussi en ligne sur son site internet. Même si cela n'a pas été encore confirmé, les jeux vidéo au format physique pourraient également être concernés par cette mesure. Mine de rien, cette décision pourrait avoir un impact considérable sur l'avenir du format, compte-tenu de l'importance de la chaîne américaine dans l'industrie.

Qui sait, Best Buy pourrait faire des émules et motiver ses concurrents à prendre des décisions similaires. Comme le rappelle The Digital Bits, la machine est déjà en marche au pays de l'Oncle Sam. C'est par exemple le cas des magasins Target, qui ont réduit leurs ventes de supports physiques au cours des dernières années. De son côté, le géant Walmart reste encore leader aux Etats-Unis, avec 45% de parts de marché sur le secteur des Blu-Ray, DVD et 4K Ultra HD.

Dire que le support physique est en sursis est un doux euphémisme. Depuis ces dernières années, et en particulier depuis la pandémie de Covid-19, les médias physiques déclinent au profit des versions digitales. A cela s'ajoutent les plateformes de streaming qui limitent (quand ce n'est pas tuer) les intentions d'achats des consommateurs.

Films, séries ou jeux vidéo, la tendance tourne clairement en faveur du 100 % digitale. En témoigne la dernière annonce de Sony par exemple, qui compte lancer une nouvelle version de sa PS5 avec un lecteur de Blu-Ray amovible. Durant l'été 2023, nous avons également appris que Microsoft envisageait de lancer une Xbox Series X 100% digitale et par extension sans lecteur de disque.

