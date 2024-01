Prince of Persia The Lost Crown : bonne nouvelle, même un PC modeste peut le faire tourner !

Ubisoft a fini par dévoiler les configurations recommandées pour jouer à Prince of Persia : The Lost Crown sur PC. Et c’est une excellente : l’un des jeux les plus attendus de 2024 par la rédaction de Phonandroid ne nécessitera pas une machine du futur pour tourner correctement. Au contraire, même en Ultra, un PC relativement modeste ne sera pas trop mis à genoux.

Nous vous en parlions dans notre top des jeux que l’on attend le plus en 2024. Si vous êtes passé à côté de Prince of Persia : The Lost Crown, voici un jeu qu’il va falloir suivre de très près. Dans une aventure parallèle à celles du Prince bien connu, ce side-scroller 2D s’annonce aussi nerveux que jouissif dans ses combats, tout en proposant des phases de plateformes dynamiques dans des décors somptueux. Bref, c’est probablement l’une des meilleures pépites à sortir en ce début d’année.

Si vous ne possédez qu’un vieux PC qui n’attend que d’être dépoussiéré pour jouer, vous êtes déjà probablement en train de vous dire qu’il va falloir passer votre tour. Mais détrompez-vous ! Ubisoft vient de publier les configurations PC recommandées pour jouer à son prochain et celles-ci sont très, très loin d’être gourmandes.

Voici les configurations PC recommandées pour Prince of Persia The Lost Crown

Configuration minimale (1080 p, 60 FPS, qualité normale)

Processeur : Intel Core i5-4460 3,4 GHz/AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz

Intel Core i5-4460 3,4 GHz/AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go de VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 950 (2 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go de VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 30 Go

30 Go DirectX 11

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64-bit)

Configuration recommandée (1440 p, 60 FPS, qualité haute)

Processeur : Intel Core i7-6700 3,4 GHz/AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-6700 3,4 GHz/AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go de VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (4 Go de VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 30 Go

30 Go DirectX 11

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64-bit)

Configuration ultra (4K, 60 FPS, qualité ultra)

Processeur : Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-6700 3,4 GHz, AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go de VRAM)/AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go de VRAM) RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 30 Go

30 Go DirectX 11

Système d’exploitation : Windows 10/11 (64-bit)

Prince of Persia: The Lost Crown sortira le 15 janvier 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Amazon Luna.