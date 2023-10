Ubisoft affirme que les jeux physiques ne disparaîtront jamais au profit du digital

Ubisoft a discuté de sa nouvelle propriété de tous les droits de streaming d'Activision Blizzard, mais aussi des supports physiques, déclarant que si leur intérêt pouvait diminuer avec l'augmentation du streaming, l’entreprise ne pense pas qu'ils “disparaîtront”.

Une révolution numérique est en cours en ce moment, et Ubisoft est bien placé au centre de cette poussée progressive vers les services de cloud gaming. Maintenant que l'acquisition d'Activision par Microsoft a été finalisée, Ubisoft se prépare à intégrer une série de jeux d'Activision Blizzard à son service de jeux Ubisoft+.

Cependant, l’entreprise pense que le format digital n’est pas amené à totalement remplacer les jeux physiques. Dans une déclaration concernant les supports physiques, Chris Early, vice-président senior des partenariats stratégiques et du développement commercial d'Ubisoft, estime que « certaines personnes voudront toujours posséder le disque physique » et qu'il ne pense pas que ce type de support disparaîtra, même si les ventes physiques diminuent.

Les jeux numériques ne remplaceront jamais totalement les jeux physiques

Si Chris Early affirme qu'Ubisoft « constate déjà une augmentation significative de la part numérique des achats » et que « les gens ont confiance dans le fait que leur jeu sera disponible sans qu'ils aient absolument besoin d'un support physique pour y jouer », il ajoute qu'il n'envisage pas un avenir où les supports physiques disparaîtront complètement.

« Il existe un marché de l'édition collector », poursuit Early. « Il y a aussi l'aspect du don d'objets physiques et la possibilité pour les gens d'acheter facilement un jeu dans un magasin et de l'offrir à leurs amis ou à leur famille. Certaines personnes voudront toujours posséder le disque physique. Je ne pense pas que cela va disparaître. Est-ce que je pense que les ventes physiques pourraient diminuer avec le temps ? Bien sûr, mais est-ce qu'elles disparaîtront un jour complètement ? Je ne le pense pas ».

Pourtant, on voit déjà que de nombreux magasins se tournent vers le tout numérique. L’une des plus grandes enseignes aux États-Unis, Best Buy, va arrêter de vendre des jeux et des films en version physique, et un autre rapport indique que Walmart songerait lui aussi à cesser de vendre des jeux Xbox.

Maintenant que les jeux dématérialisés ont dépassé les ventes de jeux physiques, de nombreux développeurs se tournent uniquement vers les ventes digitales, et cela pourrait rapidement devenir un problème pour la préservation des jeux. D’après une récente étude, 87 % des titres dits « classiques » ont déjà complètement disparu des radars.