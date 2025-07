L’explosion cosmique la plus puissante depuis le Big Bang révèle un des secrets de l’Univers

L’Univers n’a pas encore révélé tous ses secrets, mais les astronomes y travaillent et résolvent peu à peu ses mystères. Et cette fois-ci, c’est l’étude de la plus grande explosion cosmique jamais enregistrée depuis le Big Bang qui dévoile l’un de ses secrets.

L’explosion cosmique la plus massive jamais observée, probablement depuis le Big Bang, semble ne pas encore avoir dévoilé tous ses secrets. Des astronomes l’ont réexaminée afin d’en savoir plus sur les explosions de haute énergie : les sursauts gamma (GRB). Ce sursaut gamma, désigné officiellement GRB 221009A, est le plus puissant jamais détecté. Ce qui lui vaut d’être surnommé « le plus brillant de tous les temps » – ou le « BOAT », pour les intimes.

Space.com rappelle qu’un GRB typique peut libérer en quelques secondes autant d’énergie qu’il en serait nécessaire au Soleil pour rayonner toute sa vie – 10 milliards d’années. Les GRB sont considérés comme une énigme par les scientifiques puisque, malgré leur luminosité et leur énergie intenses, leurs sources sont difficiles à identifier. Mais l’étude de l’explosion la plus massive jamais enregistrée pourrait bien lever le voile.

Le BOAT révèle les secrets des sursauts gamma

Le BOAT a été repéré pour la première fois le 9 octobre 2022 et c’est son caractère extrême qui le distingue instantanément des autres GRB. Au départ, il a été repéré sous la forme d’un flash très intense de rayons gamma de haute énergie, puis il a été suivi d'une rémanence qui s’est estompée sur différentes longueurs d'onde lumineuses. Les astronomes l’ont étudiée pendant 20 jours avec le LST-1, le prototype du télescope de grande taille à l'observatoire du Roque de los Muchachos à La Palma, en Espagne. Ils ont ainsi pu déterminer les limites supérieures des rayons gamma de haute énergie émis par l'explosion. Et ces données pourraient bien aider à mieux comprendre comment naissent les GRB.

En effet, le BOAT aurait été émis par l’entrée en supernova d’une étoile massive située à environ 2,4 millions d’années-lumière. Les astronomes ont observé plus de rayons gamma que prévu dans le BOAT. Cela remet en question les anciens modèles, qui imaginaient des jets de plasma en forme de chapeau haut-de-forme. Finalement, ils seraient multicouches et constitués au centre d'un cône de matière projetée à grande vitesse, entouré d’un flux plus large, mais moins rapide. L’étude du BOAT offre un nouvel éclairage sur la formation de ces jets, qui restait un mystère puisque cette étude dévoile un nouvel indice sur ce qui alimente ces jets au cœur même de l’explosion.

Des réseaux de télescopes bientôt opérationnels dans les deux hémisphères permettront aux scientifiques de poursuivre leurs investigations. Peut-être finiront-ils par dévoiler tous les secrets de ces événements rares et fugaces – et percer ceux de l’univers à haute énergie.