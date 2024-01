Cet affichage tête haute pour les futures BMW est bluffant, on en a pris plein les yeux

Au CES 2024, la société française Eyelights nous a montré son futur de l’interface automobile. Révolutionnaire ? Peut-être. En tous les cas, nous avons été bluffés par les possibilités qu'offre cette technologie. Explications.

Depuis 2016, la jeune société toulousaine Eyelights s’intéresse à l’affichage tête haute. Après avoir fait ses armes sur des kits à installer dans des casques de moto, Eyelights s’est posé sur l’interface homme-machine à bord des automobiles. Nous avons découvert ses dernières solutions à bord d’un démonstrateur installé dans une Volvo XC40 au CES, et nous en avons pris “plein la vue”.

Des écrans jusque sur les vitres

C’est un avatar à notre prénom affiché sur la vitre arrière qui nous accueille à bord du Volvo XC40 bricolé pour la démonstration. Et ce n’est que le premier écran — pour le moins inhabituel — parmi une pléthore d’autres qui sont installés dans l’auto. « Rassurez-vous, il n’y aura pas tout dans les autos qui utiliseront nos solutions », nous rassure Romain Duflot, le CEO. « C’est juste qu’ici on a tout mis pour pouvoir montrer l’état de nos recherches ».

Car même si le nom de l’entreprise est inconnu du grand public, Eyelights est déjà bien implanté dans le petit monde des équipementiers. Côté moto, un grand fabricant de casques japonais est sur le point d’intégrer en série ses solutions et lors du dernier salon ECMA, la marque a signé pour une intégration sur 500 000 parebrises de moto. Côté voiture, Eyelights travaille avec AGC depuis 2020, avec qui elle fournit BMW. « Cette troisième génération offre un meilleur contraste, une meilleure définition et une meilleure luminosité », poursuit Romain Duflot.

Parole, toucher, vision

Que l’on soit conducteur ou passager, nous avons sous nos yeux différents écrans ou projecteurs holographiques dont les contenus se contrôlent avec des surfaces tactiles. Aussi curieux que cela puisse paraître, il ne s'agit pas d'écran. Différentes gestuelles, qu’on imagine assez simples à intégrer, permettent de modifier les affichages et appeler différents contenus. Des manipulations que l’on peut également faire directement avec la voix. D’ailleurs, l’avatar projeté au centre, en bas du parebrise, n’est autre que ChatGPT – encore lui. À terme, il sera interfacé avec le cloud de Microsoft Azure. Quant à l’ensemble du système, il repose sur une plateforme NVIDIA certifiée pour l’automobile, c’est-à-dire assez puissante pour gérer une application qui doit travailler sur des montagnes de données en permanence.

Sous les yeux du conducteur, le démonstrateur propose une projection holographique au niveau du combiné porte-instruments. Le contenu est bien sûr personnalisable, mais le plus important ici est qu’il nous a semblé clair, réactif et bien défini.

Au-dessus, directement dans le champ de vision et dans l’angle inférieur du parebrise, on aperçoit une autre projection, elle aussi personnalisable. Elle adapte en permanence l’angle de l’image au suivi du regard. Les informations semblent comme posées sur un écran dont l’axe central permet à celui-ci de toujours proposer la meilleure vue selon l'endroit d'où il est regardé. C’est sans doute un peu gadget, mais ça fonctionne.

La technologie Eyelights arrive chez BMW dès 2026

Et puis, côté passager, on retrouve le même type d’écran dans l’angle du parebrise, lequel peut servir à afficher un peu tout ce que l’on veut, qu’il s’agisse de multimédia, de téléphonie ou d’autres applicatifs. Juste en dessous, le démonstrateur nous propose une séance de cinéma (Netflix), de consulter un fil Instagram ou encore de lire les derniers gros titres d’un grand quotidien. Pour le côté immersif, des haut-parleurs sont intégrés dans les appuie-têtes, ce qui permet aussi d’écouter son propre programme sans trop déranger les autres occupants.

Si tout ceci peut sembler très futuriste, c’est en réalité très proche du présent. Le constructeur BMW est déjà en train d’implémenter quelques briques de ce dispositif pour un modèle à sortir en 2026 et, selon notre jeune CEO, « d’autres marques suivront d’ici à 2030 ». Le plus intéressant dans tout cela est qu’il n’est pas question que cela coûte plus cher, ni au fabricant et encore moins au client final. Bref, on attend de voir !