Free Foot, c’est fini : la plateforme qui diffusait gratuitement les buts et résumés des matchs de Ligue 1 disparaît

Free Foot paye la fin du contrat entre la LFP et DAZN et doit fermer. C'est Ligue1+ qui reprend la main sur les droits numériques du championnat.

En 2020, Free obtenait les droits de diffusion numérique de la Ligue 1. L'opérateur lançait alors Free Ligue 1. La plateforme diffusait en quasi-direct les buts des matchs du championnat de France de football sur les réseaux sociaux et son application, ainsi que des résumés des rencontres, des interviews, des réactions en bord de terrain… le tout gratuitement, même si on n'était pas abonné Freebox ou Free Mobile.

La saison dernière, Free avait trouvé un accord avec DAZN pour poursuivre l'aventure, alors que son contrat initial avec la LFP s'achevait en 2024. Le service était alors renommé Free Foot, et on pouvait espérer qu'il survive quelques années puisque DAZN était engagé jusqu'en 2029. Mais le diffuseur a finalement jeté l'éponge, marquant du même coup la fin de Free Foot, qui n'est pas reconduit avec le lancement de la chaîne Ligue1+.

Avec Ligue1+, Free Foot tire sa révérence

Free n'a pas officiellement pris la parole pour acter l'arrêt de Free Foot. Mais comme repéré par Univers Freebox, le site web et la page officielle présente sur le portail Free ne sont plus disponibles. Les comptes sur les réseaux sociaux ont été laissés à l'abandon, alors que la Ligue 1 reprend dans quelques jours. L'application mobile a été retirée des stores. Pour les utilisateurs qui l'avaient déjà installée, le message “Retrouvez maintenant la Ligue 1 sur votre Freebox canal 37” s'affiche. Le canal 37 est justement celui qui est dédié à la nouvelle plateforme Ligue1+ sur les Freebox.

La situation est d'autant plus frustrante que la LFP a indiqué qu'elle publierait les buts via les comptes sociaux Ligue1+ pendant les matchs… mais que ceux-ci seraient ensuite supprimés, sans doute pour forcer les utilisateurs à se rabattre sur les résumés disponibles sur son service. Avec Free Foot qui s'en va, on perd un acteur majeur de l'accès gratuit à des contenus relatifs à la Ligue 1.

Free devient désormais distributeur de Ligue1+. L'opérateur propose les mêmes offres que la plateforme Ligue1+ directement : 14,99 euros par avec un an d'engagement (9,99 euros les trois premiers mois pour le lancement) ou 19,99 euros mensuels sans engagement, avec deux écrans simultanés dans les deux cas. DAZN et Prime Video ont des offres différentes, et peut-être plus intéressantes.