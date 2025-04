Ce chien robot n’a pas besoin d’être programmé : il apprend tout seul comme un humain

La robotique vit peut-être l'un de ses plus grands bouleversements. Une startup suédoise a présenté un robot capable d'apprendre par lui-même grâce à un système nerveux numérique. Cette innovation pourrait rapprocher les machines de l'intelligence humaine.

Depuis ses débuts, l’intelligence artificielle s’est appuyée sur des bases de données massives pour apprendre. Les robots étaient préprogrammés pour exécuter des tâches spécifiques sans réelle capacité d’adaptation. Aujourd'hui, une startup appelée IntuiCell vient de franchir une nouvelle étape en créant Luna, un robot-chien capable d'apprendre seul, en interagissant directement avec son environnement.

L’innovation repose sur un système appelé “physical agentic AI“, une sorte de système nerveux numérique. Contrairement aux modèles traditionnels qui traitent uniquement des données, Luna apprend comme un être vivant : en faisant des erreurs, en s’adaptant et en progressant. Une vidéo montre le robot tentant de se lever sans aucune programmation préalable, rappelant les premiers pas hésitants d'un nouveau-né. Heureusement, ce dernier est bien différent du fameux robot-chien lance-flammes Thermonator, qui avait enflammé les réseaux sociaux après une démonstration ratée avec l'influenceur iShowSpeed. Ici, pas de flammes incontrôlées, juste de l’apprentissage pur.

IntuiCell imagine un futur où robots et chiens robots apprendront seuls aux côtés des humains

Le PDG d’IntuiCell, Viktor Luthman, estime que cette technologie représente un véritable changement. Il explique que “l’intelligence n’est pas une question de taille de modèle ou de puissance de calcul, mais doit être présente dès le départ“. Selon lui, simplement rendre les IA plus grosses ne suffira jamais à produire une intelligence capable d’évoluer dans un monde réel imprévisible. Avec ce système nerveux numérique, les machines peuvent acquérir de nouvelles compétences sans avoir besoin d’une nouvelle programmation.

Cette approche rejoint une tendance plus large dans la robotique : l’arrivée des robots humanoïdes grand public. Nvidia, par exemple, a récemment présenté Isaac Gr00t N1, un modèle d'IA destiné à faire fonctionner les futurs assistants personnels robotisés. Dans ce nouveau monde, il n'est pas impossible que nos compagnons du quotidien soient des machines humanoïdes… assistés par des chiens robots capables d'apprendre et de s’adapter eux aussi. Une vision qui semblait encore de la science-fiction hier, mais qui devient aujourd'hui un peu plus réelle.