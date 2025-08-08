Ce chien robot court tellement vite qu’il brise une vitre en vidéo, et c’est loin d’être le plus impressionnant

Unitree dévoile son nouveau modèle de chien robot : le Unitree A2 Stellar Explorer. Plus rapide, plus résistant, plus endurant, il impressionne par ses capacités. Découvrez ses acrobaties en vidéo.

En parallèle des robots humanoïdes de plus en plus présents dans l'actualité du secteur, il y a les robots quadrupèdes. On les surnomme les chiens robots. Leur usage peut aller des opérations de secourisme en milieu accidenté aux missions militaires, en passant par la livraison de colis. Certains sont même équipés d'un lance-flammes et ils savent clairement s'en servir.

Unitree est l'une des entreprises spécialisées dans ce genre d'engins (les robots quadrupèdes, pas les lance-flammes). Elle vient de dévoiler le Unitree A2 Stellar Explorer, son nouveau produit. Plutôt qu'un long discours, la firme a choisi de démontrer les capacités du A2 devant la caméra. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en a sous le capot.

Regardez tout ce que ce chien robot est capable de faire, c'est impressionnant

Dès le départ, la vitesse de course du chien robot est mise en avant. Il fonce vers une vitre en verre et la traverse en la brisant comme si ce n'est n'était. Sa vitesse maximale est de 18 km/h environ.

Il s'adonne ensuite à quelques acrobaties, comme tenir sur deux pattes, voire une seule tout en tournant sur lui-même. Une agilité qui ne sert pas qu'à amuser la galerie : cela permet au Unitree A2 de se déplacer sans problème sur un sol très rocailleux, de descendre des escaliers même très inclinés et de grimper des obstacles de 1 mètre ou moins.

Le chien robot supporte un point de 100 kg sur le dos, mais ne pourra plus bouger. Sinon, il peut parcourir un peu plus de 12,5 km avec une charge de 30 kg sur une route globalement plate avant de tomber à court de batterie. La course qui lui a pris 3 heures et 8 minutes exactement. Si ce n'est pas assez rapide pour vous, il existe une variante avec roues. On perd en mobilité, mais on gagne beaucoup en vitesse. Vous pouvez voir tout cela dans la vidéo ci-dessous.