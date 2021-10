C’est déjà le Black Friday avec ce pack TV Samsung QLED Q80A + Nintendo Switch à 999 €

Alors qu'il faut encore patienter quelques semaines avant le début du Black Friday dont la date est fixée au 26 novembre 2021, quelques enseignes lancent déjà des promos pouvant se confondre avec celles que l'on retrouve habituellement lors de l'évènement. C'est le cas avec Cdiscount qui propose un combo gamer défiant toute concurrence à un prix vraiment très intéressant.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK TV + SWITCH EN 55 POUCES

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK TV + SWITCH EN 65 POUCES

Ce bon plan Cdiscount est on peut le dire à la hauteur des offres que l'on peut voir lors du Black Friday. La TV Samsung Q80A dans sa diagonale 55 pouces est habituellement commercialisée 999 € seule. Dans le cas présent, Cdiscount vous offre en plus la Nintendo Switch (modèle 2019) d'une valeur de 269,99 €. Au final, vous pouvez donc vous offrir ce combo parfait pour le gaming à 999,99 € au lieu de 1269,98 € en achat séparé. Le modèle 65 pouces, profite lui aussi de cette promotion. Vous pouvez l'acheter à 1 499,99 € avec la Nintendo Switch gratuite.

Pour en venir au caractéristiques techniques de cette TV Samsung QLED Q80A, elle est parfaitement adaptée pour le gaming. Sur les quatre ports HDMI qu'elle embarque, un est certifié 2.1, la rendant ainsi compatible avec les fonctions ALLM et AMD FreeSync Premium Pro. L'assurance donc de pouvoir jouer en 4K 60 FPS avec la console de Big N. Si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X, elle permet aussi de jouer en 4K 120 FPS puisqu'elle dispose d'une dalle Full LED Local Dimming avec une fréquence de balayage de 100 Hz.

Pour la partie audio, on retrouve un système à 2.2.2 canaux développant une puissance totale de 60W avec prise en charge du Dolby 5.1 et Dolby Digital Plus. Pour l'image, elle est compatible HDR10+, Upscalling 4K, et offre un pic de luminosité de 1 500 nits. Pas de problème donc si vous jouez dans une pièce lumineuse ou en plein jour.

Connectée, elle embarque aussi les assistants vocaux intelligents Google Assistant, Alexa, Bixby et AirPlay 2. Enfin, elle tourne sous Tyzen OS, l'interface maison de Samsung qui permet à l'instar d'Android TV d'accéder à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Molotov TV, MyCanal et bien d'autres encore.