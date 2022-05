Ces panneaux radar vont disparaître des routes en France

La multiplication des panneaux radar en France, c’est bientôt fini. Les panneaux historiques vont bientôt quitter les routes françaises, et seront remplacés par de nouveaux modèles qui étaient déjà présents sur quelques routes.

Depuis 2003, la France utilise sur ses routes des panneaux pour signaler la présence de radar. Les anciens panneaux, que vous pouvez voir ci-dessus, portaient la mention « Pour votre sécurité, contrôles automatiques ». Placés à environ 600 mètres du radar sur les autoroutes, ceux-ci pouvaient parfois être plus proches en fonction de la vitesse maximale autorisée. La distance n’était par exemple que de 400 mètres sur les routes limitées à 90 km/h.

En 2010, ces panneaux ont légèrement évolué pour inclure un camion et la mention « Pour votre sécurité, contrôles radars fréquents ». Ils étaient cette fois-ci placés jusqu’à 3 kilomètres en amont des radars, et pouvaient signaler plusieurs radars fixes consécutifs. Ce sont ces deux panneaux qui vont bientôt disparaître des routes en France.

À quoi ressemblent les nouveaux panneaux signalant les radars ?

Depuis 2017, la Sécurité routière déploie en France deux nouveaux modèles de panneaux. Sur ceux-ci, on remarque l’absence du camion, mais également des indications supplémentaires. Un des deux comporte également une indication sur la limite de vitesse en vigueur sur ce tronçon de route, tandis que l’autre indique à l’aide d’un petit panonceau des contrôles sur plusieurs kilomètres, ces nouvelles zones de « contrôles leurres ». En 2023, un nouveau radar ultra efficace va d’ailleurs être installé en France.

La Sécurité routière entend désormais accélérer le retrait des deux anciens panneaux de signalisation de radars au profit des deux nouvelles versions. Cela limitera probablement la confusion pour les automobilistes, qui devraient jusqu’à présent accepter la cohabitation de quatre panneaux différents.

L’arrivée des nouveaux panneaux est également une bonne nouvelle en matière d’inclusivité, puisqu’ils ne comprennent aucune mention en français. Ainsi, ils seront plus facilement compréhensibles pour les automobilistes d’une autre nationalité de passage sur nos routes. On ne sait pas exactement quand les derniers anciens panneaux seront retirés, mais il est probable qu’ils soient tous modifiés d’ici la fin de l’année 2022. Et vous, que pensez-vous du design des nouveaux panneaux de signalisation de radars ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.