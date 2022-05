Tesla veut empêcher les clients de passer commande si les délais de livraison sont interminables

Face aux délais de livraison ridiculement longs sur certains modèles, Elon Musk pourrait prendre une décision radicale. Lors d'une conférence organisée par le Financial Times, le milliardaire a admis qu'il était prêt à suspendre les commandes sur les véhicules les plus demandés.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a enregistré un premier trimestre 2022 exceptionnelle avec 300 000 voitures électriques vendues. Malgré tout, le constructeur a assuré qu'il s'agissait d'une période particulièrement difficile, la faute aux problèmes sur la chaîne de production engendrés par la pénurie de composants. Il faut également ajouter à cela la réduction drastique de la Gigafactory de Shanghai à cause du Covid-19.

Fatalement, les délais de livraison ont explosé sur les modèles les plus demandés de la marque. Sur les Model Y Long Range, le Model X Long Range ou encore la Model S Long Range, il n'est pas rare de devoir atteindre plus d'un an avant d'obtenir sa voiture. Lors d'une conférence organisée par le Financial Times, Elon Musk a été interrogé sur les difficultés que rencontrent le constructeur pour répondre à la demande croissante. En premier lieu, le milliardaire s'est montré confiant, assurant que Tesla sera en mesure de vendre toutes les voitures qu'elle peut fabriquer.

Si la demande n'est pas un problème donc, la production en est un en revanche d'après le propriétaire de Twitter. “Actuellement, le délai pour commander une Tesla est ridiculement long, donc notre problème n'est pas la demande, c'est la production. Même avant ces problèmes de chaîne d'approvisionnement, la demande de Tesla dépassait la production. Maintenant, la demande dépasse la production à un degré ridicule”, a résumé le patron de SpaceX.

Suspendre les commandes pour éviter les délais de livraison trop longs

Pour éviter que les délais de livraison ne continuent de s'allonger, Elon Musk a admis que l'entreprise pourrait suspendre les commandes sur ses modèles les plus demandés. “En fait, nus allons probablement limiter ou simplement arrêter de prendre des commandes pour tout ce qui dépasse une certaine période de temps parce que certains délais sont de plus d'un an”, explique-t-il.

Il ajoute que des clients sont d'ores et déjà frustrés par les délais de livraison particulièrement longs en vigueur. À ses yeux, cela représente d'ailleurs un motif suffisant pour les acheteurs de se tourner vers d'autres constructeurs. Voilà pourquoi Elon Musk veut mettre l'accent sur la production, l'ingénierie et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement plutôt que la génération de la demande. Notez que Tesla n'est pas le seul constructeur aux prises avec ce genre de problème. Le groupe Volkswagen a récemment annoncé qu'il était à court de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis jusqu'en 2023.

Source : InsideEVs